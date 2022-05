Cách nuôi dạy con thành tỷ phú USD của hai bà mẹ hoạt động trong showbiz

Mẹ của tỷ phú Elon Musk và bài học về tính tự lập và tinh thần tự chịu trách nhiệm

Mẹ của tỷ phú Elon Musk - người mẫu Maye Musk (74 tuổi) hiện vẫn đang làm việc với tư cách người mẫu, và bà cũng không có ý định ngừng làm việc trong tương lai gần.

"Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề đối với tôi trong vai trò một người mẫu, bởi tôi có những kiến thức về chế độ dinh dưỡng và hiểu biết về một số vấn đề khoa học, nên tuổi tác đối với tôi không phải vấn đề nghiêm trọng. Tôi rất vui vì người ta thường hỏi ý kiến của tôi về vấn đề tuổi tác, nhiều người muốn lắng nghe tôi nói về vấn đề này.

Tôi rất tự hào vì mình có thể đưa ra những thông điệp tích cực. Ngay trong hiện tại, tôi vẫn đang sống cuộc đời mình ở trạng thái tuyệt vời nhất, và chính tôi trước đây cũng không thể ngờ mình có thể làm được như vậy", bà Maye vừa chia sẻ đầy tự tin trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Bà Maye Musk bắt đầu làm người mẫu từ năm 15 tuổi tại Nam Phi, dù vậy, sự nghiệp của bà chỉ bắt đầu thăng hoa từ thập niên 2010 khi bà đã ở tuổi ngoài 60. Gia đình bà Maye đã chuyển từ Canada tới Nam Phi sinh sống từ khi bà còn nhỏ.

Bà kết hôn năm 22 tuổi với kỹ sư Errol Musk. Cặp đôi có 3 người con, tỷ phú Elon Musk là con trai cả. Ba người con của bà đều có sự nghiệp riêng ấn tượng ở những lĩnh vực khác nhau. Ngoài Elon là tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, cậu con trai thứ hai của bà - Kimbal Musk đã lập nên chuỗi nhà hàng hoạt động theo mô hình từ nông trại tới bàn ăn.

Cô con gái út của bà - Toscar Musk là một nhà làm phim. Trong 9 năm sống trong hôn nhân với ông Errol, bà Maye đã phải chịu đựng sự bạo hành. Đến năm 31 tuổi, bà Maye quyết định ly hôn, mang theo 3 người con và bước vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Elon Musk là người con nổi tiếng nhất của bà, nhưng hai người con còn lại cũng là niềm tự hào lớn của bà.

Sau vài năm làm mẹ đơn thân ở Nam Phi, bà Maye đưa các con trở về quê nhà Canada sinh sống. Thuở ấy, bốn mẹ con bà ở trong một căn hộ đi thuê nằm ở thành phố Toronto (Canada).

Bản thân bà Maye Musk trong những năm tháng về sau này cũng luôn nỗ lực theo đuổi việc học, bên cạnh công việc người mẫu, để trở thành một chuyên gia dinh dưỡng.

Bà Maye chia sẻ về những năm tháng làm mẹ đơn thân rất vất vả của mình: "Thuở ấy, tôi không có tiền ra tiệm làm tóc hay ra ngoài ăn tiệm bao giờ, nhưng tôi vẫn luôn làm việc chăm chỉ".

Từ khi còn là một người mẹ đơn thân nghèo khó cho tới hiện tại khi đã là mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới, bà Maye vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ.

Khi được hỏi về bí quyết để có thể nuôi dạy con cái trưởng thành tốt đẹp, thậm chí có người con còn thành công xuất chúng như tỷ phú Elon Musk, bà Maye cho biết bà không có bí quyết nào đặc biệt.

Còn tỷ phú Elon Musk từng nói về cách nuôi con của mẹ mình rằng: "Mẹ tôi luôn dành cho anh em tôi sự tự do được làm điều mình muốn. Dù chúng tôi có lúc ăn không đủ no, nhưng bà vẫn luôn ưu tiên để chúng tôi được học hành đầy đủ. Mẹ tôi cũng không mấy khi than phiền mà luôn chủ động tìm cách vượt qua khó khăn. Thái độ sống của bà chính là bài học quý giá đầu đời dành cho anh em tôi".

Về phần mình, bà Maye Musk rất nhớ về cách bà được nuôi dạy. Cha của bà Maye là một bác sĩ mở phòng khám tư. Bà bắt đầu làm việc tại phòng khám của cha ngoài giờ học từ năm 8 tuổi với vai trò như một lễ tân. Bà được trả thù lao nghiêm túc và đây chính là tiền tiêu vặt hàng tháng của bà Maye.

Bà Maye cho biết mình đã luôn được đối xử như thể một người trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ, bà được cha mẹ tôn trọng, tin tưởng, sớm được học bài học về giá trị sức lao động.

Sau này, khi làm mẹ, bà cũng đối xử với các con giống như vậy, bà rất tôn trọng cá tính và suy nghĩ riêng của các con, khích lệ các con sống có trách nhiệm như người trưởng thành. Theo bà Maye, các bậc cha mẹ cần giúp các con sớm phát triển cách sống tự lập, tự biết có trách nhiệm với bản thân.

Bà Maye khẳng định bà luôn tránh hai thái cực trong việc nuôi dạy con, đó là hoặc quá nuông chiều, hoặc quá nghiêm khắc. Bà cũng không bắt các con phải tuyệt đối nghe lời mẹ và các con phải tự biết chịu trách nhiệm về bản thân mình, bà không kiểm tra bài vở cũng không đốc thúc các con học hành, các con tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và con đường học vấn của mình.

Bà Maye từng tâm sự: "Tôi đã phải làm việc rất vất vả để có đủ tiền nuôi các con. Ngay cả khi các con đã học Đại học, cuộc sống của gia đình tôi vẫn rất nghèo khó với nhiều giới hạn về vật chất. Nhưng các con tôi vẫn sinh sống và học tập ổn thỏa.

Cha mẹ không nên nuông chiều con cái quá mức, về cơ bản, hãy đưa lại cho các con sự phát triển an toàn, còn lại, chính các con cũng phải biết tự chịu trách nhiệm của mình và tìm ra cách để phát triển thiên hướng bản thân. Có những bậc phụ huynh bao bọc con quá mức, lo cho con từ nhỏ đến lớn, từ khi đi học tới khi đi làm, nhưng việc dạy con có thái độ sống tốt mới là thực sự quan trọng".

Mẹ của tỷ phú Kim Kardashian luôn quan tâm, lắng nghe các con

Bà Kris Jenner - mẹ của những nhân vật có tiếng trong showbiz Mỹ như Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner - cũng từng tiết lộ bí quyết nuôi dạy con thành công. Gia đình họ được gọi là "đế chế tỷ đô" trong showbiz Mỹ.

Con gái thứ hai của bà Kris - ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian (41 tuổi) hiện tại sở hữu khối tài sản vào khoảng 1,8 tỷ USD được gây dựng chủ yếu từ hoạt động kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Kim còn đang theo học ngành luật với mong muốn trở thành một luật sư.

Con gái thứ 4 của bà Kris - người mẫu Kendall Jenner (26 tuổi) đang là chân dài được săn đón, được trả thù lao cao hàng đầu trong giới người mẫu quốc tế hiện nay.

Con gái út của bà Kris - ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner (24 tuổi) sở hữu khối tài sản vào khoảng 900 triệu USD chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Dù gia đình Kardashian - Jenner vốn bị xem là một gia đình nổi tiếng nhờ chiêu trò, nhưng trước thành công sự nghiệp không thể phủ nhận của những cô con gái nhà này, bà Kris Jenner vẫn được mời để chia sẻ "bí quyết" nuôi dạy con thành công với tờ tạp chí Us Weekly.

Bà Kris Jenner cho rằng bí quyết để nuôi dạy những người con thành công, đó là phụ huynh cần phải luôn quan tâm tới con mình. Ngôi sao truyền hình thực tế 66 tuổi là người đứng đầu trong đại gia đình Kardashian - Jenner với tổng cộng 6 người con, trong đó có 5 cô con gái được sinh ra từ hai cuộc hôn nhân của bà.

Cả gia đình cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế ăn khách xoay quanh đời sống của các thành viên trong nhà Kardashian - Jenner. Khi đã có được sự quan tâm chú ý của truyền thông - công chúng, những thành viên trong gia đình này bắt đầu chuyển ngạch sang kinh doanh và đã đạt được nhiều thành tựu.

Bà Kris Jenner đóng vai trò là người quản lý của tất cả các con, giúp các con cân đối thu chi, quản lý tài sản, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, các dự định trong cuộc sống... Bà vừa là mẹ, vừa là người quản lý của các con.

Chia sẻ với tạp chí Us Weekly, bà Kris khẳng định rằng bí quyết để bà có thể cùng với các con mình gây dựng nên một "đế chế tỷ đô" trong showbiz Mỹ, đó là đảm bảo rằng mình "luôn là một phần trong cuộc sống của các con".

"Hãy lắng nghe, hãy luôn quan tâm, để ý, thực sự trò chuyện với các con, là một phần trong cuộc sống của các con. Các con đều là những người bạn tốt nhất của tôi, và tôi cũng rất biết ơn cuộc đời, vì cuộc đời đã ưu ái cho tôi có được rất nhiều may mắn trong việc làm mẹ".