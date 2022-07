BTV Anh Tuấn, Phí Linh dẫn chương trình nhóm Blue đến Việt Nam biểu diễn

Chiều 28/7, trong cuộc gặp gỡ báo chí, Ban Tổ chức Lễ hội âm nhạc HAY Glamping Music Festival cho biết, lần đầu 4 nhóm nhạc "huyền thoại" thế giới được khán giả yêu thích một thời sẽ cùng trình diễn tại Hà Nội vào ngày 6/8 tới.

Lễ hội âm nhạc sẽ quy tụ các ban nhạc quốc tế: The Moffatts, 911, A1, Blue. Bên cạnh đó có sự hội ngộ của dàn nghệ sĩ Việt Nam: Da LAB, Hoàng Dũng, Ngọt Band, Chillies, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Nhạc Của Trang, Tùng, Gigi Hương Giang, ban nhạc Màu Nước, bộ 3 DJ Mike Hào, DJ KODEINE, DJ Duy Tuấn.

Để hiện thực hóa mong ước tổ chức một sự kiện quy tụ các nhóm nhạc đẳng cấp quốc tế, Ban Tổ chức cho biết, họ đã trải qua quá trình thương thảo rất nhiều thử thách. Sự khó khăn không chỉ bởi cát-sê cao ngất ngưởng, con số lên tới hàng tỷ đồng mà còn bởi những đòi hỏi chặt chẽ về việc đi lại, ăn ở, tổ chức, kỹ thuật, sự cách biệt về địa lý, múi giờ, ngôn ngữ...

PV Dân trí đặt câu hỏi: "Làm thế nào để đảm bảo yêu cầu an ninh, an toàn của chương trình mà vẫn đảm bảo cho khán giả có trải nghiệm âm nhạc tốt nhất".

Ông Hoàng Linh - Trưởng Ban Tổ chức, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Đã lâu rồi Hà Nội mới có một lễ hội âm nhạc trở lại, có tính quốc tế. Chính vì vậy, Ban Tổ chức cũng ý thức được sự đòi hỏi về an toàn, an ninh, tính chuyên nghiệp phải rất cao.

Ngoài ra chúng tôi còn có những yêu cầu khắt khe từ các nghệ sĩ quốc tế, phải đáp ứng chuẩn tiệm cận thế giới. Rất may mắn, chương trình sẽ nhận được sự hỗ trợ an ninh từ các cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ có hàng rào cứng phân khu giữa nghệ sĩ quốc tế với khán giả. Hi vọng, việc đảm bảo an ninh sẽ giúp khán giả có trải nghiệm âm nhạc tốt nhất".

Khi được hỏi về sự lựa chọn các khách mời quốc tế, ông Hoàng Linh cho hay: "Chủ đề chương trình là "Thanh xuân rực rỡ". Nhắc đến các nhóm nhạc nam nổi tiếng với khán giả Việt Nam, hẳn trong đầu mọi người sẽ bật ra những cái tên như Westlife hay Backstreet Boys…

Thú thực, chúng tôi đã nghĩ đến và có tham vọng lớn hơn rằng, có thể mời được tất cả. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn rất khó để có thể khớp được lịch của các nghệ sĩ, tôi buộc phải tạm gác mong muốn của mình. Nhưng chắc chắn rằng, bên cạnh rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác mà chúng tôi đang làm việc thì họ cũng là những cái tên đã nằm trong kế hoạch vào năm tới".

Ban Tổ chức kì vọng, chương trình sẽ đóng góp một phần nào đó trong việc nâng tầm thị yếu cũng như nền giải trí, âm nhạc tại Việt Nam.

Đặc biệt, Ban Tổ chức còn mong muốn có thể quảng bá du lịch, ẩm thực, văn hóa Việt. Ở mùa đầu tiên này, Ban Tổ chức sẽ kết hợp với dự án cover Music Travel Love của 2 thành viên nhóm The Moffatts thực hiện 4 MV cover quay tại 4 điểm đến tuyệt đẹp của Việt Nam.

Từ phía The Moffatts, các chàng trai bày tỏ niềm háo hức khi được quay trở lại Việt Nam. Họ nói rằng: "Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến Việt Nam biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời: Đồ ăn ngon, con người thân thiện.

Với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là một nghệ sĩ, chúng tôi sẽ trở thành một du khách muốn lan tỏa vẻ đẹp nơi đây".

Lễ hội âm nhạc sẽ được dẫn dắt bởi BTV Anh Tuấn và Phí Linh. Trao đổi với PV Dân trí, BTV Phí Linh cho biết: "Tôi hạnh phúc và háo hức khi sắp được vinh dự đứng trên một sân khấu quy tụ các nghệ sĩ quốc tế đình đám.

Kinh nghiệm dẫn những chương trình quốc tế giúp Linh nhận ra, để có mặt ở vị trí này, yếu tố quan trọng nhất đối với người dẫn chương trình là tác phong chuyên nghiệp, phải tạo được sự an tâm với các ngôi sao quốc tế để họ có thể thoải mái chia sẻ, gửi gắm, từ đó MC trở thành cầu nối nghệ sĩ với khán giả trong nước. Linh sẽ cố gắng hết sức".

Khi được hỏi về thách thức trong chương trình lần này, Phí Linh cho biết: "Đây là một sự kiện âm nhạc ngoài trời, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, để truyền tải đến khán giả những thông tin đủ đầy, giàu cảm xúc, không bị lấn át về mặt âm lượng là một thách thức với Linh.

Nhưng Linh tự tin, kinh nghiệm tích lũy được và sự chuẩn bị kĩ lưỡng của Ban Tổ chức sẽ giúp Linh giao lưu, trò chuyện với âm lượng hợp lý, chuyên nghiệp".

Phí Linh cho biết, sau 3 năm, kể từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019, cô mới có cơ hội "song míc" cùng BTV Anh Tuấn.

"Anh Tuấn là đàn anh của Linh và cũng là người dẫn chương trình kì cựu. Linh nghĩ gạch nối giữa hai thế hệ MC cùng sự đa dạng trong âm nhạc của các nghệ sĩ sẽ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo.

Linh hi vọng, khán giả hôm đó sẽ đủ sức, đủ nhiệt để quẩy 10-12 tiếng đồng hồ", Phí Linh bày tỏ. Lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra từ 10h-23h tại Công viên Yên Sở.

Blue là ban nhạc "huyền thoại" của nước Anh. Blue gồm 4 thành viên, thành lập vào năm 2000, bao gồm: Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan và Anthony Costa.

Nhóm được khán giả trên khắp toàn cầu biết tới khi ra mắt album "All Rise" với đĩa đơn cùng tên. Nhắc đến Blue, khán giả khó có thể quên loạt bản hit như: "All Rise", "One Love", "Best In Me", "Sorry Seem To Be Hardest Word", "Fly By II", "Between You And Me",... Trong sự nghiệp của mình, Blue đã bán sạch 15 triệu đĩa trên toàn thế giới, tiêu thụ 3,6 triệu album, ra mắt 16 đĩa đơn và có cho mình 4 tour diễn hoành tráng.

The Moffatts hội tụ những người anh em ruột đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng các bạn trẻ 8X - 9X đời đầu. Nhóm từng làm điêu đứng nhiều khán giả một thời với những bản hit như: "If Life is So Short", "Miss You Like Crazy" hay "Girl of My Dreams".

The Moffatts đã thực hiện được 34 concert, phát hành 5 album và nhận về doanh số lớn với hơn 6 triệu bản thu.

911 được thành lập từ năm 1995, gồm ba chàng trai: Lee Brennan, Jimmy Constables, Spike Dawbarn. Bản hit "I Do" qua giọng hát của những "chàng trai năm ấy" đã khắc sâu vào thanh xuân biết bao thiếu nữ. Đây sẽ là lần thứ 2 họ quay trở lại Việt Nam.

A1 là nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên người Anh - Nauy được thành lập vào năm 1998. Chỉ trong 4 năm đầu tiên, các chàng trai đã đưa âm nhạc của mình vươn xa khỏi phạm vi châu lục và chạm đến trái tim của nhiều khán giả trẻ với nhiều bản hit như "Every Time", "Take On Me", "Like A Rose"...

Đĩa đơn đầu tay "Be The First To Believe" đã xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh ở vị trí 6 vào giữa năm 1999. Sự thành công của A1 lan rộng trên thế giới và đặc biệt là Đông Nam Á. A1 cũng từng 3 lần giành chứng nhận vàng tại BRIT Awards.