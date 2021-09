Brad Pitt tự nhận "càng già càng xộc xệch"

Dân trí Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tài tử Brad Pitt tiết lộ rằng hiện tại, anh ưu tiên sự thoải mái hơn là diện mạo đẹp: "Càng lớn tuổi, chúng ta sẽ càng trở nên dễ dãi, thậm chí lôi thôi, xộc xệch hơn".

Cách chia sẻ của tài tử Brad Pitt có phần khiêm tốn bởi nam tài tử vốn nổi tiếng đẹp trai, quyến rũ trong mọi phong cách, từ chỉnh chu cho tới "phủi bụi".

Dù vậy, phong cách cá nhân yêu thích nhất của Brad Pitt hiện tại, ở tuổi 57, đó là những bộ phục trang thoải mái: "Khi càng lớn tuổi, chúng ta sẽ càng trở nên dễ dãi, thậm chí lôi thôi, xộc xệch hơn. Khi ấy, sự thoải mái mới là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Tôi nghĩ phong cách thời trang của tôi hiện tại chỉ đơn giản có thế thôi: phải thoải mái".

Nói về cảm quan thẩm mỹ của mình trước phục trang, Brad Pitt khẳng định anh thích sự đơn giản: "Nếu buộc phải gọi ra một phong cách thời trang cá nhân, vậy thì tôi... không có phong cách. Tôi thích những gì giản dị, thích mặc quần áo một tông màu, chỉ cần trông nó không giống như một bộ đồng phục cứng nhắc là được.

Tôi thích sự đơn giản. Những chi tiết mà tôi đề cao nằm ở đường may, chất liệu và cảm giác khi mặc món đồ lên người. Nếu phải đưa ra tiêu chí về phục trang, thì đó chính là những tiêu chí hàng đầu của tôi. Tôi thích cảm giác mà chiếc máy ảnh Leica đưa lại, thích cảm giác mà chiếc đồng hồ đeo tay đưa lại.

Nghĩa là, tôi không muốn trông choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà phải để khi một người lại gần, chịu để tâm quan sát, họ mới dần dần nhận thấy những chi tiết. Thật mệt mỏi khi phải theo đuổi các phong cách đang thịnh hành, tôi không thích những gì thời thượng và thuộc về thị hiếu".

Trong sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỷ, tài tử Brad Pitt đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 7 đề cử tại giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất và sản xuất phim.

Nam diễn viên từng giành về tượng vàng Oscar cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) và tượng vàng dành cho nhà sản xuất phim khi "12 Years a Slave" (2013) đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất.

Brad Pitt bắt đầu thu hút sự chú ý kể từ vai diễn trong "Thelma & Louise" (1991). Anh bắt đầu đảm nhận vai nam chính trong các phim kinh phí lớn kể từ "A River Runs Through It" (1992), "Legends of the Fall" (1994) và "Interview with the Vampire" (1994).

Những phim thành công về mặt doanh thu trong sự nghiệp của nam diễn viên có thể kể tới "Ocean's Eleven" (2001), "Troy" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "World War Z" (2013), và "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Brad Pitt luôn được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ.

Brad Pitt luôn được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Trong nhiều năm, nam diễn viên cũng được xem là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới theo đánh giá của nhiều tờ tin tức và tạp chí. Cuộc sống cá nhân của anh cũng luôn là đề tài quan tâm của truyền thông - công chúng.

Trong cuộc đời mình, Brad Pitt từng đi qua hai cuộc hôn nhân với hai nữ diễn viên nổi tiếng là Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Brad Pitt có 6 người con với nữ diễn viên Angelina Jolie, trong đó có 3 người con nuôi.

