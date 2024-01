Bộ Văn hóa đề nghị xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động lễ hội, tín ngưỡng

Nhằm chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ VH-TT&DL vừa ra công văn về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo cấp chính quyền cơ sở xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch.

Bộ VH-TT&DL vừa ra công văn yêu cầu các tỉnh thành phố tăng cường quản lý hoạt động karaoke, lễ hội, tín ngưỡng... trong Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu các Sở quản lý văn hóa, du lịch, thể thao các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan...

Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, như: Chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Giám sát, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó, phải quản lý chặt chẽ hoạt động đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí...