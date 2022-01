Dân trí Nam ca sĩ Jason Derulo đã bị cảnh sát còng tay đưa đi sau khi tấn công hai người đàn ông, trước đó, hai người đàn ông đã gọi Jason Derulo là... Usher - nghệ danh của một nam ca sĩ nổi tiếng khác.

Nam ca sĩ Jason Derulo (phải) đã bị cảnh sát còng tay đưa đi sau khi tấn công hai người đàn ông, trước đó, hai người đàn ông đã gọi Jason Derulo là... Usher (trái) - nghệ danh của một nam ca sĩ nổi tiếng khác (Ảnh: New York Post).

Khi xuất hiện tại một trung tâm vui chơi giải trí ở Las Vegas, Mỹ, hồi đầu tuần này, nam ca sĩ Jason Derulo đã vướng vào một vụ ẩu đả. Hai người đàn ông bị nam ca sĩ Jason Derulo tấn công sau khi họ gọi anh này là "Usher" và có một số ngôn từ thiếu tôn trọng khác.

Những người có mặt chứng kiến sự việc đã ghi lại cảnh ẩu đả. Hiện không rõ hai người đàn ông gọi ca sĩ Jason Derulo bằng cái tên Usher là do nhầm lẫn thật hay do cố tình. Dù vậy, Jason Derulo đã phản ứng rất mạnh trước sự việc này.

Những người có mặt tại hiện trường chia sẻ với tờ tin tức Page Six (Mỹ) rằng nam ca sĩ Jason Derulo không gây hấn gì với hai người đàn ông trước đó, nhưng vì cách phản ứng bạo lực, anh đã bị cảnh sát đến đưa đi (Ảnh: New York Post).

Khi vụ việc lộn xộn xảy ra, lực lượng an ninh tại địa điểm vui chơi giải trí cùng một số người khác có mặt tại hiện trường đã phải can thiệp để dừng vụ ẩu đả lại. Những người có mặt tại hiện trường chia sẻ với tờ tin tức Page Six (Mỹ) rằng nam ca sĩ Jason Derulo không gây hấn gì với hai người đàn ông trước đó, nhưng vì cách phản ứng bạo lực, anh đã bị cảnh sát đến đưa đi.

Hiện tại, chưa có thông tin về việc liệu Jason Derulo có phải đối diện với vấn đề rắc rối nào sau sự vụ ẩu đả hay không. Hai người đàn ông bị tấn công dù bị thương ở vùng mặt nhưng không yêu cầu được đưa tới bệnh viện để điều trị hay để giám định thương tích, hai người này cũng không đưa ra những lời tố cáo nào đối với Jason Derulo sau khi cảnh sát có mặt.

Bị gọi nhầm nghệ danh, nam ca sĩ Jason Derulo quay ra... đánh khán giả (Video: Daily Mail)

Bích Ngọc

Theo Page Six