Bất ngờ với diện mạo "tài tử" của con trai đạo diễn Lý An

Lý Thuần (31 tuổi), con trai của đạo diễn nổi tiếng Lý An.

Lý Thuần (31 tuổi), con trai của đạo diễn nổi tiếng Lý An, có vai diễn chính đầu tiên năm 29 tuổi, trong bộ phim hài tình cảm lãng mạn của Đài Loan - bộ phim "Stand by Me" (2019).

Xuyên suốt chặng đường diễn xuất của mình, Lý Thuần chỉ thi thoảng được cha giao cho một số vai diễn phụ trong phim của ông, ngoài ra, nam diễn viên phải "tự thân vận động" để có được bước tiến trong sự nghiệp.

Trong phim "Stand by Me", Lý Thuần vào vai một cậu nam sinh rất bình thường xét về mọi khía cạnh, cô gái mà cậu đem lòng yêu mến không hồi đáp lại tình cảm của cậu. Lý Thuần thừa nhận rằng tất cả những điều này đều giống với chính anh ngoài đời thực:

"Tôi không phải một nam giới hấp dẫn. Tôi không phải một anh chàng đẹp trai bắt mắt. Nhân vật mà tôi đảm nhận trong phim cũng là kẻ thất bại trong tình trường, mọi cậu bạn khác đều có thể trở nên ấn tượng nổi bật hơn nhân vật mà tôi đảm nhận.

Vì vậy, khi đảm nhận vai diễn này, tôi cảm thấy thoải mái bởi không cần phải hóa thân thành nhân vật nam chính điển trai hấp dẫn. Tôi thích vào vai những người bị đánh giá rất xoàng nhưng rồi làm nên điều ấn tượng", Lý Thuần chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Lý Thuần cho biết rằng tính cách của anh ngoài đời thực cũng khá nhút nhát và kín đáo, chính điều này đã giúp anh nhận được vai nam chính đầu tiên trong "Stand by Me": "Cũng giống như nhân vật nam chính Cửu Bính, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên những người mà tôi tin tưởng. Và tôi cũng cần nhiều thời gian để có thể trở nên thân quen, gần gũi với một ai đó".

Nam diễn viên 31 tuổi Lý Thuần là người con trai thứ 2 trong số 2 người con trai của đạo diễn nổi tiếng Đài Loan - Lý An. Lý Thuần từng được cha giao cho một số vai phụ trong một số bộ phim do ông đạo diễn, ngoài ra, trước nay, những vai mà Lý Thuần đóng đều là vai phụ, chỉ tới "Stand by Me" (2019), anh mới lần đầu được đóng chính.

Chuyện phim theo chân Cửu Bính khi anh luôn ở bên quan tâm cô gái mà mình đem lòng yêu, ngay cả khi cô trải qua chuyện... thất tình.

Khi trailer phim ra mắt hồi năm 2019, Lý Thuần thậm chí không dám đọc bình luận của cư dân mạng: "Chỉ có một lần, tôi quá tò mò nên ngó qua một chút và thấy một bình luận nhận xét rằng nam chính trông chẳng có vẻ gì đẹp trai, chẳng có điểm nhấn gì về ngoại hình. Nhưng việc ấy cũng ổn thôi, tôi hy vọng khán giả sẽ nhớ tới mình vì khả năng diễn xuất, chứ không phải vì diện mạo".

Lý Thuần cho biết anh thích những diễn viên có diện mạo bình thường nhưng lại có năng lực diễn xuất ấn tượng.

Lý Thuần cho biết anh thích những diễn viên có diện mạo bình thường nhưng lại có năng lực diễn xuất ấn tượng: "Tôi hy vọng mình sẽ có thể trở thành một diễn viên như vậy trong tương lai. Nếu diễn viên trong một bộ phim quá đẹp, thực sự tôi thường cảm thấy khó để có thể thực sự chú tâm và hòa nhập vào chuyện phim.

Đối với những bộ phim tạo được hiệu ứng mạnh với người xem, các diễn viên luôn có diện mạo và tạo hình rất gần gũi với khán giả trong cuộc sống thường ngày".

Lý Thuần từng tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu tại một trường đại học danh tiếng ở New York (Mỹ). Nam diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng bởi những bộ phim kinh điển hồi thập niên 1960 - 1970. Chính những bộ phim này đã khiến Lý Thuần đam mê diễn xuất.

Nam diễn viên thần tượng những ngôi sao Hollywood như Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando... Diễn xuất của Lý Thuần đã để lại dấu ấn với công chúng yêu phim Hoa ngữ qua một số bộ phim như "Who Killed Cock Robin" (2017) và "Limbo" (2019).

Lý Thuần cho biết cha anh - đạo diễn Lý An từng rất lo lắng khi thấy con trai theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Lý Thuần bên cha mẹ.

Lý Thuần cho biết cha anh - đạo diễn Lý An từng rất lo lắng khi thấy con trai theo đuổi nghiệp diễn xuất: "Cha tôi nghĩ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất là một hành trình rất vất vả, khó khăn, cực nhọc. Một diễn viên có thể sẽ phải xa nhà dài ngày khi tham gia vào một dự án phim. Cha tôi không muốn tôi có một cuộc sống thiếu ổn định, nhưng sau cùng, cha đã ủng hộ tôi.

Sau khi xem tôi xuất hiện trong một bộ phim nào đó, cha sẽ rất thẳng thắn với tôi, sẽ khen ngợi hoặc góp ý chân thành. Tôi hy vọng mình sẽ còn được tham gia vào những dự án phim của cha trong tương lai".

Lý Thuần trong trailer phim "Stand by Me" (2019)

Lý Thuần trong trailer phim "Limbo" (2019)

Bích Ngọc

Theo Asia One