Ảnh cưới đẹp "lịm tim" của Brooklyn Beckham và "cô dâu triệu đô"

Trong những đăng tải đầu tiên trên mạng xã hội sau khi cưới, vợ chồng nhà Peltz Beckham đã đăng tải một số khoảnh khắc điểm nhấn.

Thông tin về việc Brooklyn sẽ đưa tên họ của vợ vào tên mình hóa ra là hoàn toàn chính xác. Trong đăng tải chia sẻ ảnh, Brooklyn viết: "Mr. & Mrs. Peltz Beckham", điều này cho thấy Brooklyn sẽ đưa tên họ của vợ vào tên mình để thể hiện sự trân trọng dành cho gia đình nhà vợ - một gia đình tỷ phú USD.

Nicola cũng sẽ thay đổi tên họ thời con gái sang tên họ nhà chồng - một gia đình nổi tiếng thế giới suốt vài thập kỷ qua, nhưng cô vẫn sẽ giữ lại tên họ thời con gái của mình như một tên đệm.

Brooklyn cũng chia sẻ bức ảnh chụp cận cảnh chiếc váy cưới Valentino được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng của Nicola và bình luận: "Cô dâu xinh đẹp của tôi".

Để có chiếc váy cưới ưng ý, Nicola đã di chuyển nhiều lần từ Mỹ sang Milan (Ý) để cùng nhà mốt thiết kế và thử váy cho thật ưng ý (Ảnh: Brooklyn Beckham/Instagram).

Để có chiếc váy cưới ưng ý, Nicola đã di chuyển nhiều lần từ Mỹ sang Milan (Ý) để cùng nhà mốt thiết kế và thử váy cho thật ưng ý. Trong ngày cưới, Nicola được đánh giá là thể hiện phong cách hoàn hảo của một "cô dâu triệu đô".

Cặp đôi thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau trong suốt loạt sự kiện trong hôn lễ kéo dài 3 ngày. Dù vậy, cặp đôi cũng rất tỉnh táo và cẩn trọng khi sớm ký bản hợp đồng tiền hôn nhân thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó chắc chắn không thể thiếu vấn đề... tài sản.

Ngoài ra, cặp đôi cũng đã rao bán căn biệt thự 11 triệu USD ở Los Angeles, bang California. Nhiều nguồn tin cho rằng sau hôn lễ, Brooklyn và Nicola sẽ tìm mua nhà ở Miami, bang Florida, nơi có nhà riêng của cha mẹ hai bên. Cặp đôi mới cưới dường như muốn sống gần người thân trong những tháng ngày đầu của cuộc hôn nhân.

Điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi sau hôn lễ với tư cách vợ chồng được thực hiện trên nền nhạc của ca khúc "Can't Help Falling In Love" gắn liền với giọng ca của Elvis Presley.

Cha cô dâu - tỷ phú Nelson Peltz đưa con gái vào lễ đường (Ảnh: Brooklyn Beckham/Instagram).

"Cô dâu triệu đô" Nicola Peltz trong hôn lễ (Ảnh: Brooklyn Beckham/Instagram).