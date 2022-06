Angelababy gây bất ngờ, được khen thoát mác "diễn xuất thảm họa"

Trong nhiều năm qua, dù nhận được khá nhiều kịch bản và ưu ái trong làng giải trí nhưng diễn xuất của Angelababy không được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận. Cô thậm chí còn bị xếp vào nhóm "thảm họa diễn xuất" của màn ảnh Hoa ngữ. Angelababy xuất thân là một người mẫu và nổi danh nhờ sự hậu thuẫn của chồng cũ, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh.

Trong phim ảnh, biểu cảm của nữ diễn viên bị chê đơ cứng, chỉ biết trợn mắt trong cách thể hiện cảm xúc. Nhiều phim của Angelababy như Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Người bạn thật sự của tôi, Thời đại lập nghiệp đều có điểm chất lượng trên trang web Douban (web đánh giá các tác phẩm điện ảnh) rất thấp.

Nữ diễn viên Angelababy - một ngôi sao sở hữu lượng fan đông đảo tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Biên kịch kiêm giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc - Du Tư Hàm nhận định về khả năng diễn xuất của Angelababy: "Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angelababy. Kỹ năng trừng mắt của cô ấy có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí, thay vào đó hãy trau dồi diễn xuất, nếu không sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực nghệ sĩ".

Vài năm gần đây, năng lực diễn xuất và Angelababy liên tục gây tranh cãi khiến các đạo diễn ngần ngại hợp tác với mỹ nhân 8X dù cô chủ động cắt giảm cát-sê để tăng cơ hội diễn xuất. Vì bị chê diễn dở, cô có hai năm không tham gia bất kỳ dự án nào. Angelababy chỉ có thể tham gia các show truyền hình, làm người mẫu ảnh hoặc thỉnh thoảng góp mặt trong các bộ phim chiếu mạng.

Angelababy không được đánh giá cao về diễn xuất dù cô bắt đầu đóng phim từ năm 2007 (Ảnh: Sina).

Dù không được đánh giá cao nhưng Angelababy vẫn nỗ lực và chăm chỉ làm việc. Cô thậm chí còn đăng ký học thêm các lớp diễn xuất, mong muốn thử sức ở những dạng vai mới mẻ để khẳng định năng lực. Năm 2022, cô có khá nhiều tác phẩm ra mắt khán giả và hứa hẹn sự thay đổi về hình tượng cũng như khả năng diễn xuất.

Trong đó, bộ phim tâm lý xã hội hiện đại The Way Love Should Be (tựa Việt: Dáng vẻ nên có của tình yêu) mà cô góp mặt đang tạo nên những phản ứng tích cực. Phim mới phát sóng được 3 ngày nhưng rating của phim tăng vọt và đang chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng phim ăn khách của Trung Quốc.

Dáng vẻ nên có của tình yêu xoay quanh mối tình chị em giữa Doãn Diệc Khả (Angelababy đóng) và Từ Quang Hề (Lại Quán Lâm đóng). Nhân vật của Angelababy trong phim là một cô gái hiện đại, cầu toàn, hết lòng vì công việc, chu đáo với gia đình. Cặp đôi bất ngờ gặp nhau sau khi Từ Quang Hề về nước. Từ đó, cả hai chính thức tìm hiểu và yêu đương.

Bộ phim "Dáng vẻ nên có của tình yêu" mà Angelababy và Lại Quán Lâm đóng chính lên sóng từ ngày 17/6 và nhận được lời khen (Ảnh: Sohu).

"Dáng vẻ nên có của tình yêu" đề cập tới chuyện tình chị - em trong bối cảnh hiện đại (Ảnh: Sohu).

Dáng vẻ nên có của tình yêu chính là bản tiếng Trung của bộ phim nổi tiếng xứ Hàn - Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Để làm mới tác phẩm của mình, đạo diễn của Dáng vẻ nên có của tình yêu đã xây dựng kịch bản thực tế và gần gũi hơn. Nước phim cũng được khán giả đánh giá đẹp, tươi sáng nhưng không quá sặc sỡ, tạo cho người xem cảm giác dễ chịu.

Không còn "nhìn trừng trừng hay cười quá tươi", Angelababy được đánh giá kiểm soát cảm xúc, cơ mặt trong phim tốt hơn. Những phân đoạn nội tâm được cô bộc lộ tự nhiên, tiết chế hơn. Nữ diễn viên cũng được khán giả khen ngợi về phần thoại trong phim. Một số cư dân mạng bình luận về diễn viên của bộ phim: "Rất đáng khuyến khích", "Diễn xuất rất tốt và không ngượng ngùng"…

Angelababy và Lại Quán Lâm trong một cảnh phim "Dáng vẻ nên có của tình yêu" (Ảnh: Sina).

Angelababy và Lại Quán Lâm được khen tạo hình đẹp, trẻ trung trong phim (Ảnh: Sohu).

Nhiều ý kiến cho rằng, so với những dự án trước đây, Angelababy diễn xuất tốt hơn nhưng cũng có ý kiến nhận xét, phản ứng hóa học giữa nữ diễn viên và bạn diễn vẫn còn hơi gượng. Khán giả mong rằng, trong những tập tiếp theo, hai người sẽ có sự kết nối tự nhiên hơn.

Nguyên nhân của việc thiếu lửa là do khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa nam và nữ chính. Được biết, Angelababy sinh năm 1989 còn người tình màn ảnh của cô, Lại Quán Lâm, sinh năm 2001. Dù tuổi tác chênh lệch, nhưng ngoại hình của hai diễn viên được khen đẹp và tương xứng trên màn ảnh.

Dáng vẻ nên có của tình yêu gồm 30 tập, chính thức lên sóng từ ngày 17/6 vừa rồi. Những khán giả yêu mến Angelababy hi vọng Dáng vẻ nên có của tình yêu sẽ kiến tạo một luồng gió mới, cứu vớt sự nghiệp điện ảnh ảm đạm của người đẹp lai trong 5 năm gần đây.

Trong những năm qua, khi không được đánh giá cao trong lĩnh vực diễn xuất, Angelababy chuyển hướng tấn công các show truyền hình và gặt hái thành công nhất định.

Cô hiện xuất hiện trong hai chương trình giải trí ăn khách bậc nhất Trung Quốc là Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc) và Manh thám tra án 2. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, tính cách phóng khoáng, nhiệt tình trong các trò chơi.

Những năm gần đây, Angelababy rất đắt sô truyền hình thực tế (Ảnh: Weibo).

Sau khi xác nhận ly hôn với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vào đầu năm 2022, Angelababy nỗ lực tự đứng trên đôi chân của mình. Trang Sina nhận định, danh tiếng người đẹp không bị ảnh hưởng nhiều sau khi chia tay chồng. Năm 2022, ngoài Dáng vẻ nên có của tình yêu, cô còn góp mặt trong các dự án như Mạn ảnh tầm tung, Trần duyên, Phong khởi Lũng Tây.

Từ khi chấm dứt cuộc hôn nhân ồn ào, nữ diễn viên tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc cậu con trai Tiểu Hải Miên. Tháng 5 vừa rồi, người đẹp đồng loạt đóng cửa 4 công ty đại diện có trụ sở ở Giang Tô, Trung Quốc mà không đưa ra lời giải thích.

Angelababy gia nhập giới giải trí khi 14 tuổi. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh và dần chuyển sang đóng phim. Nữ diễn viên 8X có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), và là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp chọn làm người đại diện. Cô cũng là cái tên có lượng fan đông đảo tại Trung Quốc, châu Á.