Adele không cho ứng viên tranh cử Tổng thống dùng bài hát của mình

Nữ ca sĩ ngay lập tức bị rơi vào một tình huống khó xử khi trong gia đình nhà Trump có một fan nhí hâm mộ Adele cuồng nhiệt, đó là cháu ngoại của tỉ phú Donald Trump - cô bé Arabella 4 tuổi.

Ngay sau khi Adele đưa ra lời đề nghị, mẹ của cô bé - cô Ivanka Trump - đã thay mặt con gửi một lá thư thể hiện lòng ngưỡng mộ của Arabella tới Adele thông qua mạng xã hội. Trong tấm thiệp, Arabella đã viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của một cô bé 4 tuổi rằng: “Cô Adele thân mến, cảm ơn cô vì những giai điệu đẹp”.

Chụp lại tấm thiệp của con gái, cô Ivanka Trump - mẹ của bé - đã bình luận về bức ảnh rằng: “Các con của tôi bị ám ảnh bởi Adele (đặc biệt là bài hát “Hello” của cô ấy). Ngày hôm qua, Arabella đã hỏi tôi rằng liệu cháu có thể gửi tới cô Adele một lời cảm ơn vì đã tạo ra những giai điệu đẹp được không. Đây là lá thư của cháu, Adele ạ!”.

Mới đây, Adele đã lên tiếng yêu cầu ứng viên tranh cử Tổng thống - tỉ phú Donald Trump - dừng việc sử dụng các bài hát của cô trong các chiến dịch vận động tranh cử ngôi vị Tổng thống Mỹ.

Ngay sau động thái của Adele, con gái ông Donald Trump - cô Ivanka Trump - đã đăng tải bức hình chụp tấm thiệp mà cô con gái 4 tuổi của cô thực hiện để gửi tới Adele thông qua mạng xã hội.

Trong thư, cô bé Arabella đã viết rằng: “Cô Adele thân mến, cảm ơn cô vì những giai điệu đẹp”. Trong ảnh là Arabella và mẹ của mình.

Chính fan hâm mộ của Adele đã là người cho thần tượng biết việc ông Donald Trump sử dụng các nhạc phẩm của cô khi thực hiện các cuộc vận động tranh cử. Ngay lập tức, fan hâm mộ đã đặt ra câu hỏi không biết ông Trump có nhận được sự đồng ý từ Adele hay không.

Tại một số buổi gặp mặt vận động tranh cử của mình, ông Donald Trump đã sử dụng những nhạc phẩm như “Rolling In The Deep” và “Skyfall” của Adele như một cách mượn âm nhạc để truyền đi những thông điệp quan trọng trong chiến dịch của ông này.

Trong hai bài hát này có những câu hát khá đa nghĩa, như “we could've had it all” (chúng ta đáng lẽ đã có thể đạt được tất cả) trong bài “Rolling In The Deep” hay “when it crumbles, we will stand tall, face it all together” (khi tất cả vụn vỡ, chúng ta sẽ đứng lên, cùng nhau đối diện) trong “Skyfall”.

Tờ tin tức The Independent cho biết Adele chưa từng đưa ra bất cứ sự đồng ý nào cho việc âm nhạc của cô được sử dụng để phục vụ cho bất cứ một chiến dịch nào liên quan tới chính trị. Bản thân ông Donal Trump cũng là một fan của Adele. Ông đã từng gây sự chú ý khi có mặt tại buổi biểu diễn âm nhạc của cô diễn vào tháng 11 năm ngoái ở New York.

Adele chưa từng đồng ý để âm nhạc của cô được sử dụng trong bất cứ chiến dịch nào liên quan tới vấn đề chính trị.

Thực tế, Adele không phải ca sĩ đầu tiên yêu cầu ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump - dừng việc sử dụng âm nhạc của họ trong chiến dịch tranh cử. Trước đó, trưởng nhóm Aerosmith - nam ca sĩ Steven Tyler - cũng đã yêu cầu luật sư của mình gửi ủy ban vận động tranh cử của ông Trump một lá thư đòi họ dừng sử dụng bản hit “Dream On” của nhóm.

Lý do khiến ban nhạc Aerosmith cũng như Adele yêu cầu ông Trump ngưng sử dụng âm nhạc của họ trong chiến dịch vận động là bởi họ không muốn những người quan tâm tới chiến dịch của ông Trump tưởng rằng các nghệ sĩ này cũng đang dành sự ủng hộ cho ông.

Trước đó, trưởng nhóm REM - nam ca sĩ Michael Stipe - cũng đã phản đối việc ông Trump sử dụng nhạc phẩm “It’s the End of the World as We Know It” của nhóm.

Adele - Rolling In The Deep

Adele - Skyfall

Bích Ngọc

Theo Independent/Guardian