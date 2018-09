Á hậu Thư Dung bị “tước” danh hiệu sau nghi vấn bán dâm nghìn USD

Ngay trong ngày 6/9, Ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 đã có văn bản số 0609/2018/QĐ- TCMA về quyết định thu hồi danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 đối với Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Thư Dung).

Sở dĩ người đẹp này bị “tước” danh hiệu là vì chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt, Lâm Đồng; vi phạm đề án, quy chế cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam.

Người đẹp này cũng vừa có thông tin phản ánh trên báo chí về hành vi vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan Công an TPHCM điều tra, xử lý.

Hình ảnh bị cho là phản cảm của Thư Dung.

Ban tổ chức cuộc thi cho rằng, hành vi của Nguyễn Thị Dung không phù hợp với danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam, gây ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi.

Trước đó, trả lời phóng viên Dân trí về thông tin Á hậu bị bắt quả tang bán dâm, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn nói: “Mọi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Trong trường hợp này, nếu có quyết định hoặc bản án có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền thì theo luật, cá nhân đó đã bị tước quyền công dân toàn bộ hoặc một phần rồi. Khi đã bị tước quyền công dân trong thời gian theo quy định trong bản án thì đương nhiên cá nhân đó không còn vai trò, danh hiệu gì ngoài xã hội, còn nếu bị tước một phần thì cơ quan quản lý sẽ xem xét xử lý tuỳ mức độ”.

Thư Dung đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận trước nghi vấn cô là một trong 4 cô gái vừa bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt quả tang đang mua bán dâm tại khách sạn. Những người này bị cho là nằm trong đường dây bán dâm cực “khủng” với sự tham gia của nhiều người đẹp nghệ sĩ có tiếng với giá mỗi lần bán dâm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ bị nghi vấn nằm trong đường dây bán dâm lớn, gần đây Á hậu Thư Dung còn bị phản ứng khi có những hình ảnh phản , lố lăng tại địa điểm du lịch ở Đà Lạt.

Thư Dung từng tham gia các cuộc thi The Look, The Face và đoạt giải Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Hồi tháng 4 cô đoạt giải Á hậu 3 ở cuộc thi Miss Eco International.

Nguyễn Hằng