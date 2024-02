5 phim Việt trong năm 2024 của VieON

Với mục tiêu duy trì và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, VieON ra mắt phiên bản toàn cầu, sản xuất, phát sóng những nội dung nguyên bản, có chất lượng tốt trong năm nay.

Theo đạo diễn Phan Đăng Di, nền giải trí nói chung, trước nay khán giả chỉ biết trong phạm vi ở Việt Nam. Không chỉ những người làm phim như anh, các nghệ sĩ, diễn viên và những người tạo nên nền giải trí Việt, có lẽ ai cũng mong muốn nội dung Việt phát trên toàn cầu.

VieON ra mắt phiên bản toàn cầu.

"Khi VieON đi những bước đầu tiên, tôi hy vọng đây là bước đầu để Việt Nam không chỉ là xứ sở tiêu thụ nội dung nước ngoài mà còn đóng góp vào nội dung chung toàn cầu. Qua đó, tôi mong nhiều khán giả ngoài Việt Nam, cũng như khán giả quốc tế dần quen một Việt Nam trên những sản phẩm phim, giải trí", đạo diễn Phan Đăng Di bày tỏ.

Không chỉ là nền tảng phát sóng mà còn là một nhà sản xuất đáng tin cậy, VieON cho biết sẽ mang đến khán giả 5 dự án chỉn chu, đầu tư bài bản trong năm 2024.

"Ước mình cùng bay"

Đạo diễn Phan Đăng Di (ngoài cùng bên phải) và dàn sao "Ước mình cùng bay".

Ước mình cùng bay với sự chỉ đạo của đạo diễn Phan Đăng Di, biên kịch Nguyễn Khắc Ngân Vi cùng dàn diễn viên trẻ: Á hậu Thùy Dung, Trịnh Thảo, Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Quang Đại... các nghệ sĩ gạo cội như Kiều Trinh, Hồng Ánh, Hà Phong, NSND. Minh Đức.

Không chỉ thu hút 300.000 lượt xem sau 24 giờ lên sóng và 700.000 lượt xem sau 3 ngày, Ước mình cùng bay còn đạt 5 sao đánh giá trên VieON với nhiều phản hồi tích cực.

Lấy bối cảnh của những thay đổi mạnh mẽ, đôi khi khốc liệt của xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21, Ước mình cùng bay kể về số phận của những người mong muốn thoát nghèo. Họ buộc phải bước vào cuộc mưu sinh với nhiều ước mơ, hoài bão và mất mát.

"Hạnh phúc bị đánh cắp"

Ngọc Lan và Hồng Ánh trong "Hạnh phúc bị đánh cắp".

Hạnh phúc bị đánh cắp (đạo diễn: Nhâm Minh Hiền) được remake (làm mới lại) từ phim Jang Bo Ri is Here của Hàn Quốc, với sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng: NSND Lan Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Hồng Ánh, Ngọc Lan, NSƯT Hạnh Thúy, Trung Dũng, Đại Nghĩa, Cát Tường cùng dàn diễn viên trẻ Ngọc Bích, Thuận Nguyễn, Seven Nguyễn, Quỳnh Lương.

Thuộc thể loại tâm lý, tình cảm gia đình, Hạnh phúc bị đánh cắp kể về hai cô gái trẻ có số phận thay đổi, cùng niềm đam mê thêu áo dài - tranh nghệ thuật độc đáo của dòng họ Đỗ. Bên cạnh đó, cuộc tranh đấu trở thành người thừa kế của Đỗ gia giữa hai nàng dâu quyền quý cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bi kịch về sau.

Hạnh phúc bị đánh cắp lồng ghép tinh tế yếu tố văn hóa để tôn vinh trang phục áo dài và nghề thêu. Bối cảnh Đà Lạt cũng làm tăng thêm kỳ vọng về những thước phim đầy thơ mộng qua đôi mắt nghệ thuật của đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

"Ván cờ danh vọng"

Tường Vi trong phim "Ván cờ danh vọng".

Dự kiến lên sóng vào giữa năm 2024, Ván cờ danh vọng (25 tập, đạo diễn: Nguyễn Quang Minh) có sự tham gia của Tường Vi, Quốc Huy, Anh Tài, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Cao Minh Đạt, Vân Anh, Phúc An.

Thuộc thể loại tâm lý, Ván cờ danh vọng bắt đầu với cái chết bí ẩn của cha Thái Dương (Anh Tài) và hành trình đi tìm hung thủ đầy nước mắt. Dương dần khám phá ra bí mật động trời của những người mà anh hết mực tôn kính, yêu thương đều liên quan đến tai nạn của ba mình.

"7 năm không cưới sẽ chia tay"

7 năm không cưới sẽ chia tay (đạo diễn: Nguyễn Hoàng Anh) với sự tham gia của Thúy Ngân, Jun Phạm, Võ Cảnh, Thảo Tâm, Nguyệt Ánh, NSND Thanh Nam, Ngân Hòa sẽ đưa khán giả vào cuộc hành trình bất ngờ và cảm xúc với tình yêu, nỗi đau và những bí mật chưa được khám phá.

Phim xoay quanh câu chuyện chàng trai nhà giàu phải lòng cô gái ngây thơ nhưng ngoan cường, người có liên quan đến cái chết của bạn gái anh. Khi câu chuyện mở ra, những bí mật bắt đầu sáng tỏ.

Diễn viên trong phim "7 năm không cưới sẽ chia tay".

"Tiểu tam không có lỗi?"

Tiểu tam không có lỗi? (đạo diễn: Trần Bửu Lộc, biên kịch: VieON) kể về ba cô nàng độc thân với tính cách lương thiện, độc lập. Ngày nọ, họ bị cuốn vào cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng của ba cặp vợ chồng.

Hôn nhân là thế giới phức tạp, có nhiều câu chuyện nhìn vậy mà không phải vậy, có những người tưởng là người thứ ba nhưng lại không phải người thứ ba, có những thứ ngỡ là tình yêu nhưng lại không phải tình yêu. Tiểu tam không có lỗi? mang đến góc nhìn mới về hôn nhân và tình yêu, niềm tin, phản bội và dối trá.

2024 hứa hẹn là năm bùng nổ các dự án phim thuần Việt, đưa người Việt gần gũi hơn với các giá trị tinh thần Việt. Xem các bộ phim trên VieON tại https://click.vieon.vn/wSBG/qupz8vex.