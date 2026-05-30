Vợ lương 5 triệu đồng mà sống như đại gia, khiến tôi nợ nần, muốn ly hôn

Nhìn sang người vợ đang ngủ say sau chuyến du lịch chữa lành 5 sao cùng hội chị em, tôi nhận ra: Hôn nhân của mình đã chết từ lúc cô ấy bắt đầu khoác lên người chiếc áo phu nhân quá rộng.

Vợ tôi làm nhân viên hành chính cho một công ty nhỏ, mức lương vỏn vẹn 5,5 triệu đồng/tháng. Tôi làm kỹ sư IT, thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng. Với tổng thu nhập đó, nếu biết thu vén, vợ chồng tôi và một đứa con nhỏ hoàn toàn có thể sống thoải mái, thậm chí tích lũy mua nhà.

Những năm đầu, cô ấy rất giản dị. Nhưng mọi bi kịch bắt đầu từ khi vợ tôi đăng ký một lớp học nhảy Zumba ở trung tâm cao cấp do trúng voucher giảm giá. Tại đây, cô ấy quen một nhóm những người có chồng là giám đốc, đại gia, đi xe sang, ở biệt thự. Từ ngày chơi với hội phú bà ấy, vợ tôi thay đổi chóng mặt.

Ban đầu chỉ là những buổi cà phê trà chiều, sau đó là quần áo. Cô ấy nói: “Đi với các chị ấy, em mặc đồ chợ người ta cười cho, làm giảm giá trị của em, mà cũng là giữ thể diện cho anh”. Thế là những bộ váy vài trăm ngàn bị vứt xó, thay vào đó là đồ thiết kế, túi xách đắt tiền.

Lương vài triệu đồng, nhưng vợ tôi sẵn sàng quẹt thẻ tín dụng mua lọ kem dưỡng da 4 triệu đồng chỉ vì “chị A, chị B bảo xài cái này mới nâng tầm nhan sắc”.

Càng dấn sâu vào nhóm bạn đó, vợ tôi càng mất nhận thức về hoàn cảnh thực tế của gia đình. Nhóm bạn rủ nhau đi học đánh golf, vợ tôi cũng nằng nặc đòi đi cho bằng bạn bằng bè. Nhóm bạn tổ chức sinh nhật trên du thuyền, cô ấy bắt tôi chuyển khoản 20 triệu để đóng góp vì “không lẽ em đi tay không, nhục lắm”.

Tôi đã nhiều lần khuyên can, phân tích thiệt hơn. Tôi bảo: “Gió tầng nào gặp mây tầng đó, mình là người lao động bình thường, sao cứ cố kiễng chân lên làm gì cho mệt mỏi?”.

Nhưng đáp lại sự lo lắng của tôi là cái lườm nguýt sắc lẹm: “Anh kém cỏi, không lo được cho vợ thì để tôi tự lo. Đời người sống được mấy tí mà phải bần hèn?”. Vợ tôi cũng cho rằng kết thân với hội chị em nhà giàu sẽ giúp cô có nhiều cơ hội làm giàu, mọi thứ mua sắm, tụ tập đều là chi phí cơ hội.

Từ đó, cô ấy giấu giếm tôi mọi chi tiêu. Tôi cắm đầu vào làm thêm dự án đêm ngày, nhận thêm việc ngoài để bù đắp vào những khoản thâm hụt sinh hoạt phí mà cô ấy bỏ bê. Tôi mặc chiếc áo sơ mi cũ, đi chiếc xe máy cà tàng, ăn hộp cơm bụi chỉ để vợ tôi có tiền đi tụ tập giá vài triệu đồng một bữa cùng nhóm chị em nhà giàu.

Cao trào của sự chịu đựng là vào tuần trước. Hội phú bà của vợ tôi lên kế hoạch đi du lịch Bali 5 ngày 4 đêm, nghỉ tại resort sang trọng bậc nhất để chữa lành. Khi vợ mở lời xin 40 triệu đồng để đi, tôi kiên quyết từ chối. Con sắp phải đóng học phí, tiền thuê nhà sắp đến hạn, bố tôi ở quê vừa báo tin phải mổ sỏi thận. Tôi không thể ném 40 triệu đồng vào một chuyến đi vô bổ.

Vợ tôi gào lên, khóc lóc ỉ ôi rồi bỏ về ngoại. Vài ngày sau, cô ấy xách vali về, vui vẻ thông báo: “Em tự lo được, không cần đến đồng tiền của anh!”. Cô ấy đi Bali thật. Lên Facebook, ngập tràn những bức ảnh mặc bikini bên hồ bơi, tay cầm ly rượu vang, check-in sang chảnh với caption: “Thanh xuân là những chuyến đi và sự nuông chiều bản thân”.

Khi cô ấy vừa hạ cánh, một nhân viên ngân hàng gọi điện cho tôi. Hóa ra, để có tiền đi Bali và nâng cấp một chiếc túi xách hàng hiệu cho bằng chị bằng em, vợ tôi đã lén vay mượn qua các app tín dụng đen và thấu chi thẻ tín dụng lên tới gần 200 triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền giờ đã vượt quá khả năng chi trả.

Tôi cầm xấp hồ sơ sao kê ném lên bàn. Vợ tôi không hề sợ hãi, mà đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt tôi và thốt ra những lời mà cả đời này tôi không thể quên: “Phải, tôi vay đấy! Thì đã sao? Chồng người ta một tháng đưa vợ hàng trăm triệu đồng đi shopping, đi spa. Còn anh? Anh nhìn lại bản thân anh xem, có tư cách gì mà lớn tiếng? Tôi lấy anh là một sự sỉ nhục rồi, tôi phải gồng mình lên để thiên hạ không khinh bỉ cái nhà này. Anh không trả được thì để tôi tự trả!”.

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Sự cố gắng, sự hy sinh, những đêm thức trắng làm việc đến mờ mắt, những bữa cơm nghẹn đắng của tôi trong mắt cô ấy hóa ra chỉ là sự sỉ nhục. Cô ấy thà sống ảo với những người dưng, còn hơn chấp nhận thực tại bên một người chồng yêu thương mình. Tôi không tranh cãi gì thêm. Tôi chỉ lẳng lặng quay về phòng, viết tờ đơn ly hôn.

200 triệu đồng đó, tôi sẽ gánh một nửa vì tình nghĩa vợ chồng, xem như trả tiền cho những năm tháng thanh xuân cô ấy sinh cho tôi một đứa con. Nhưng cuộc hôn nhân này, tôi sẽ dừng lại. Tôi quyết định như vậy có đúng không?