Tôi phá đám cưới của bạn trai thiếu gia từng chu cấp 100 triệu đồng/tháng

Trong thế giới của những chuyến “đi tour” nghìn đô và những buổi tiệc xa hoa, tình yêu với tôi chưa bao giờ là đích đến, đó chỉ là công cụ để bản thân kiếm tiền. Cho đến khi tôi gặp Lâm, anh con trai độc nhất của một công ty thủy sản có tiếng.

Trước khi gặp Lâm, cuộc đời tôi là những chuyến bay nối nhau. Tôi đã quen với việc đổi nụ cười lấy những chiếc túi hàng hiệu, đổi sự phục tùng lấy những xấp tiền mặt dày cộm. Tôi hiểu đàn ông giàu có cần gì, họ cần một thứ trang sức biết nói, lộng lẫy và không ràng buộc.

Tôi tìm mọi cách để bước chân vào gia đình hào môn nhưng bất thành (Ảnh minh họa: iStock).

Nhưng Lâm thì khác. Cậu ấy kém tôi 4 tuổi, như một tờ giấy trắng giữa thế giới đầy mực đen mà tôi đang sống. Sự ngây thơ của một thiếu gia ngậm thìa vàng nhưng thiếu kinh nghiệm sống khiến tôi lập tức nhận ra đây chính là con mồi béo bở nhất đời mình.

Bằng sự khéo léo của một người đàn bà từng trải, tôi biến mình thành hình mẫu lý tưởng của cậu ấy, vừa là người tình nóng bỏng, vừa là người chị dịu dàng thấu hiểu.

Lâm mê mệt tôi không rời. Những tháng ngày đó thực sự là thiên đường. Chúng tôi có những bữa tiệc trên du thuyền ở Monaco, những đêm không ngủ tại các khách sạn 5 sao ở Paris. Mỗi tháng, Lâm đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 100 triệu đồng để chi tiêu vặt.

Khi túi tiền đã đầy, lòng tham khác bắt đầu trỗi dậy. Tôi không còn muốn là kẻ đứng bên lề, tôi muốn bước chân vào cánh cửa hào môn, muốn danh chính ngôn thuận trở thành thiếu phu nhân. Tôi dùng mọi thủ đoạn để trói buộc Lâm, từ việc giả vờ mang thai cho đến việc thao túng tâm lý để cậu ấy xa lánh gia đình.

Nhưng tôi đã quá xem thường sức mạnh của những người làm giàu từ thương trường. Bố mẹ Lâm không dễ bị lừa bởi vẻ ngoài thanh cao mà tôi cố đắp điếm. Họ không dùng lời lẽ để khuyên răn con trai, họ hành động...

Ngày đó, khi tôi đang ung dung trong căn hộ cao cấp mà Lâm thuê cho, 3 người đàn ông lạ mặt với mùi sát khí nồng nặc đã xuất hiện. Họ không đánh đập, chỉ đặt lên bàn một tập hồ sơ dày cộm, toàn bộ lịch sử những chuyến “đi tour” của tôi, những tấm hình nhạy cảm với các đại gia trước đó và cả danh sách những người đàn ông tôi từng qua lại.

“Rời khỏi cậu ấy, hoặc toàn bộ thứ này sẽ xuất hiện trên mặt báo và gửi về tận cửa nhà bố mẹ cô ở quê”, tiếng nói lạnh lùng của người đại diện gia đình Lâm vang lên. Thậm chí, họ còn tìm đến tận nhà bố mẹ tôi, để cảnh cáo về sự an toàn của gia đình nếu tôi còn dám bén mảng đến gần Lâm.

Sợ hãi và nhục nhã, tôi đành buông tay, biến mất khỏi cuộc đời Lâm mà không kịp từ biệt.

Tôi quay lại với công việc cũ. Lại là những cuộc vui bất tận, những người đàn ông giàu có mới. Tôi tự nhủ mình vẫn ổn, vẫn đẹp và vẫn có tiền. Nhưng vết sẹo bị xua đuổi vì thấp kém trong mắt gia tộc kia vẫn âm ỉ cháy.

Gần đây, tin tức Lâm sắp cưới một cô tiểu thư danh giá xuất hiện. Nhìn nụ cười hạnh phúc của họ, tôi thấy thật nực cười. Tại sao tôi phải mang danh một kẻ thất bại, một người đàn bà đào mỏ bị xua đuổi, trong khi họ ung dung hưởng thụ sự tôn trọng của xã hội?

Tôi bắt đầu chiến dịch của mình. Hàng trăm tài khoản giả được lập ra, những bằng chứng về quá khứ ăn chơi của Lâm, những đoạn ghi âm về cách gia đình họ hành xử như những kẻ côn đồ được tung ra đúng thời điểm. Tôi khiến cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối kia chao đảo trong những nghi ngại và điều tiếng.

Tôi còn phát hiện ra một bí mật động trời. Cô vợ sắp cưới của Lâm thực chất cũng chẳng… sạch sẽ gì. Cô ta vốn là khách quen của những “tú ông” đẳng cấp quốc tế, một phiên bản tinh vi và kín kẽ hơn tôi nhiều lần.

Tôi đã có được những tấm ảnh bằng chứng đắt giá. Nhưng tôi không gửi cho Lâm. Tôi gửi chúng cho chính bố mẹ Lâm, những kẻ từng coi thường tôi là rác rưởi. Lâm phát điên vì vị hôn thê của anh ta bị gia đình chồng nghi ngờ, đám cưới trở thành một mớ hỗn độn của sự ngờ vực...

Nhưng khi tôi chưa kịp hả dạ thì sự "phản đòn" của gia đình lâm khiến tôi chao đảo. Sự thật về việc tôi làm "gái bao" cao cấp bị lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vòng 2 ngày, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn.

Bố tôi bị đột quỵ khi biết tin, mẹ tôi nhất quyết từ mặt đứa con gái như tôi. Tôi bị cô lập giữa cuộc đời này. Cho dù, số tiền tôi tích lũy được cũng đủ để tôi phụng dưỡng bố mẹ chu đáo nhưng đã không ai cần đến tôi nữa.

Là nguyên nhân khiến bố bị ngã bệnh nguy kịch nên tôi cũng bị anh chị em xa lánh, hàng xóm liên tục bàn tán, coi thường...

Vậy là sau tất cả, tôi tưởng mình là một người phụ nữ luôn khôn ngoan nhưng lại phải trả cái giá quá đắt. Lúc bản thân hối hận thì mọi thứ đã muộn màng. Tết này, tôi đã không có gia đình chào đón, không còn quê để về...