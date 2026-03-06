Tin nhắn lạ, cuộc gọi nửa đêm của sếp nữ cho chồng khiến tôi mất ngủ

Tôi 29 tuổi, làm kế toán cho một công ty thương mại ở Hà Nội. Chồng tôi 34 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chúng tôi kết hôn gần 4 năm, có một con trai 2 tuổi.

Tôi thuộc mẫu phụ nữ "dính" chồng, từ ngày yêu đến lúc cưới đều nỗ lực duy trì sự ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Chồng tôi cũng lãng mạn, chiều vợ dù công việc anh rất bận rộn. Những ngày cuối tuần, nếu không phải đi công tác, anh thường đưa cả nhà đi ăn hoặc về thăm ông bà. Buổi tối, sau khi con ngủ, hai vợ chồng vẫn hay ngồi nói chuyện với nhau về công việc, kế hoạch tương lai, chuyện nuôi dạy con cái.

Thi thoảng chúng tôi trốn con hẹn hò riêng, hâm nóng tình cảm. Cơ bản, tôi luôn tự hào mình có một tổ ấm viên mãn. Nhiều bạn bè tôi nói rằng sau khi cưới, vợ chồng sẽ mất kết nối, "nhạt" dần, nhưng tôi vẫn thấy yêu chồng như lúc ban đầu.

Tôi lo lắng khi chồng thường xuyên chăm sóc, hỗ trợ sếp nữ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tuy nhiên 3 tháng gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy hôn nhân có vấn đề khúc mắc. Mọi chuyện xuất phát từ một sếp nữ mới chuyển về công ty chồng tôi làm giám đốc chi nhánh. Chị ấy hơn chồng tôi khoảng 5 tuổi và hiện độc thân.

Theo lời chồng kể, chị ấy có năng lực, tính cách quyết đoán và được ban lãnh đạo đánh giá cao. Tôi theo dõi Facebook đồng nghiệp chồng thì biết rằng người sếp này có ngoại hình sáng sủa, gương mặt trẻ hơn tuổi.

Công việc của chồng vốn bận rộn nên chuyện anh đi sớm về muộn không phải điều lạ. Tuy nhiên, từ khi sếp nữ chuyển về công ty, tôi nhận ra anh thường xuyên phải làm việc lặt vặt, thậm chí có nhiều lần chu đáo quá mức cần thiết với người sếp này.

Có hôm, tôi cầm điện thoại chồng, đọc được tin nhắn chị sếp kể chị bị đau đầu, nhờ chồng tôi ghé hiệu thuốc mua thuốc giảm đau mang lên công ty. Lần khác, chị ấy chơi pickleball bị vấp ngã, lại nhờ chồng tôi mua thuốc tan vết bầm.

Đến sinh nhật sếp, chồng còn là người đặt bánh từ một tiệm bánh nổi tiếng. Anh nói vì cả phòng bận nên anh đứng ra lo giúp.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là phép lịch sự trong công việc. Nhưng dần dần, tần suất những việc lặt vặt như vậy ngày càng nhiều, trong khi đó không phải nghĩa vụ của chồng tôi bởi công ty vẫn có bộ phận hành chính văn phòng lo việc hậu cần.

Những tin nhắn nhờ chồng tôi mua thuốc vẫn chưa kết thúc. Hai tuần trước, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của chị kia trên điện thoại chồng: “Em mua giúp chị loại thuốc hôm trước nhé”. Tôi nghĩ, những vấn đề thuốc thang là việc riêng, thể hiện sự chăm sóc nhau. Sếp nữ này có ý gì khi cố tình xóa nhòa ranh giới công tư?

Đỉnh điểm là một đêm cách đây 1 tuần. Hôm đó đã gần nửa đêm, cả nhà đang ngủ thì điện thoại chồng rung lên. Anh nghe máy vài phút rồi vội vàng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Tôi hỏi thì anh nói chị sếp vừa đi tiếp khách với đối tác, có uống rượu nên không tự lái xe về được. Chị ấy gọi nhờ anh qua đón. Lúc đó tôi khá bất ngờ. Tôi hỏi sao không gọi taxi hoặc tài xế riêng thì chồng chỉ nói: “Chắc chị ấy tin tưởng nên mới gọi anh”.

Anh ấy đi khoảng hơn một tiếng rồi mới về nhưng tôi lòng như lửa đốt, trằn trọc không ngủ được. Từ sau lần đó, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ. Tại sao dịch vụ lái xe thuê bây giờ rất nhiều nhưng người sếp kia nhất định gọi chồng tôi đưa về? Tại sao giữa bao nhiêu nhân viên trong công ty, chị ta luôn nhờ vả chồng tôi?

Chồng tôi vốn nhiệt tình, chu đáo với mọi người nên tạm thời tôi không nghĩ anh cố ý làm điều gì mờ ám. Vì chưa có bằng chứng rõ ràng nên tôi đang chọn tin tưởng anh. Nếu anh có gì khuất tất, anh ấy sẽ không cho tôi đụng vào điện thoại và cũng không công khai lịch trình như vậy. Ở nhà, anh vẫn quan tâm vợ con như bình thường. Nhưng là phụ nữ, tôi không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi chồng mình gần như lúc nào cũng kề cận, sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc cho một người phụ nữ khác, đặc biệt là người đang độc thân.

Tôi không muốn mình ghen tuông mù quáng, nên mọi thứ tôi đang giữ chừng mực. Tôi chỉ nói bóng gió rằng việc quan tâm quá nhiều như vậy có thể khiến người khác hiểu lầm. Nhưng chồng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng chị sếp kia quý và tin tưởng nên mới nhờ anh. Anh còn nói việc được lòng sếp là điều tốt cho công việc và anh chỉ muốn giữ thiện cảm với mọi người tại cơ quan.

Dù vậy tôi không thể nào xóa bỏ những lo âu trong lòng. Tôi không biết mình đang quá nhạy cảm hay thực sự có điều gì đó không ổn. Liệu những việc đó chỉ đơn thuần là quan hệ công việc? Hay ranh giới giữa công việc và sự quan tâm cá nhân đang dần bị xóa nhòa?

Tôi có nên tỏ thái độ thẳng thắn, quyết liệt hơn với chồng? Nếu phải âm thầm theo dõi thêm thời gian thì tôi sợ mình không đủ kiên nhẫn. Tôi tin tưởng chồng nhưng vẫn có một suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu rằng: Khi mình tin một ai, mình sẽ luôn bị bất ngờ bởi những điều không lường trước?

Hay đây thực sự chỉ là chuyện bình thường trong môi trường công sở và tôi cần cư xử khéo léo để không ảnh hưởng đến công việc của chồng? Xin hãy cho tôi lời khuyên.