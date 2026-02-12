Chồng 50 tuổi cứ nhậu say là ép vợ "chiều", tôi sống trong ám ảnh

Tôi năm nay 39 tuổi, là kế toán một công ty tư nhân tại TPHCM. Công việc của tôi tương đối áp lực, bận rộn, nên mỗi ngày sau khi đi làm về, tôi chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi, ít giao lưu ngoài xã hội.

Chồng tôi 50 tuổi, làm kinh doanh tự do, thường xuyên phải tiếp khách, gặp gỡ với đối tác. Chúng tôi có một con trai 12 tuổi.

Nhìn từ bên ngoài, hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng lo làm ăn, có trách nhiệm với vợ con, chu toàn kinh tế. Nhưng tôi có nỗi uất ức âm ỉ, kéo dài suốt nhiều năm, khiến bản thân mệt mỏi đến mức không còn biết phải tháo gỡ từ đâu.

Vợ chồng tôi "lệch pha" chuyện chăn gối, tôi luôn ám ảnh mỗi lần phải "chiều" chồng mỗi lần anh ấy đi nhậu về (Ảnh minh họa: Pinterest).

Thời gian đầu chúng tôi mới đến với nhau, "chuyện ấy" rất tuyệt vời. Tuy nhiên, dần dần, tôi không tìm thấy niềm vui trong việc gắn kết thể xác cùng chồng.

Suốt những năm qua, vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn về chuyện quan hệ. Chồng tôi có thói quen nhậu nhẹt vì công việc. Anh không phải kiểu say xỉn bê tha, nhưng hầu như tuần nào cũng vài ba buổi tiếp khách.

Điều khiến tôi không thoải mái là mỗi lần anh về nhà lúc khuya, mùi rượu còn nồng nặc nhưng có nhu cầu thì tôi phải đáp ứng. Nếu tôi từ chối, anh sẽ buông những lời chì chiết, trách móc, cho rằng tôi không còn quan tâm chồng, sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.

Tôi là người sống khá nguyên tắc, đặc biệt trong chuyện chăn gối. Tôi không thể thoải mái quan hệ khi chồng đã uống rượu. Với tôi, chuyện vợ chồng không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn cần sự tôn trọng và kết nối cảm xúc. Tôi không muốn mỗi lần gần gũi lại là một nghĩa vụ phải hoàn thành trong sự miễn cưỡng và căng thẳng.

Chồng tôi luôn lấy lý do muốn có thêm con. Anh cho rằng vợ chồng đã lớn tuổi, có nhu cầu thì cứ “tự nhiên”, không nên tính toán. Nhưng với tôi, chuyện sinh con không đơn giản như vậy.

Tôi thuộc nhóm khó có con, từng điều trị hiếm muộn và được bác sĩ khuyên phải cẩn trọng, đặc biệt là chồng nên hạn chế rượu bia để đảm bảo sức khỏe sinh sản. Tôi đã nói với anh nhiều lần, từ nhẹ nhàng đến nghiêm túc, nhưng rồi mọi thứ vẫn không thay đổi.

Tình trạng này kéo dài suốt gần 15 năm hôn nhân. Mỗi lần chồng đi nhậu về, tôi lại căng thẳng, lo lắng, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi. Sự lặp lại không lối thoát đó trở thành điều ám ảnh, khiến tôi như "chạy giặc" mỗi lần chồng đòi hỏi.

Tôi mệt mỏi không chỉ về thể xác mà còn kiệt quệ tinh thần. Có những đêm tôi quay mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ rơi, thấy cô đơn, thiếu sự chia sẻ từ người chồng mà tôi từng rất yêu.

Thật lòng, tôi khổ sở vô cùng. Nhưng tôi cũng biết mình không thể lúc nào cũng "chiều" chồng đều đặn như vậy được. Tôi vừa sợ tổn hại sức khỏe, vừa sợ bản thân ngày càng chai sạn cảm xúc. Song điều khiến tôi lo lắng nhất là nỗi ám ảnh: Nếu tôi không đáp ứng, liệu chồng có người bên ngoài, có trở nên buông thả hơn hay không?

Trong những lúc bế tắc nhất, tôi từng nghĩ đến việc đề nghị chồng "tự xử" khi có nhu cầu và cùng nhau đi khám các vấn đề bệnh lý liên quan, để bảo vệ hạnh phúc gia đình một cách lành mạnh hơn. Tôi không biết liệu anh có chấp nhận hay không, bởi chỉ cần tôi nhắc đến chuyện này, anh đã tỏ ra khó chịu, cho rằng tôi làm quá vấn đề.

Tôi hiểu chồng nhậu vì công việc, vì mối quan hệ làm ăn, vì bạn bè xã giao. Tôi chưa từng cấm đoán hay kiểm soát anh. Nhưng điều tôi mong mỏi là sự lắng nghe, tôi mong chồng hiểu rằng, rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đang khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Hãy cho tôi lời khuyên. Nếu chồng không chịu hiểu cho tôi, thì tôi phải chấp nhận sự thật rằng chúng tôi không có sự hòa hợp về chăn gối, và sẵn sàng tâm lý cho việc bị chồng phản bội hay sao?