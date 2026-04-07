Phát hiện bí mật động trời của vợ trong lần đi đổ rác, tôi chết lặng

Tôi năm nay 40 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Vợ tôi kém 5 tuổi, cũng làm cùng lĩnh vực. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn đại học. Ngay từ đầu, em đã gây ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng, chừng mực, luôn đặt gia đình làm ưu tiên.

Em không phải kiểu người quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác yên tâm bởi cách quan tâm tinh tế, biết lo toan và giữ gìn không khí ấm êm trong nhà, đúng kiểu phụ nữ mà tôi nghĩ đến khi nói về một mái ấm lâu dài.

Sau gần nửa năm trò chuyện, chúng tôi chính thức yêu nhau. Một năm tìm hiểu đủ để cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Cuộc sống sau cưới nhìn chung êm ấm, hòa hợp.

Hơn 10 năm bên nhau, chúng tôi có đủ nếp đủ tẻ. Vợ tôi vừa hoàn thành tốt công việc cơ quan, vừa chăm lo chu toàn cho chồng con. Nhờ có cô ấy quán xuyến mọi thứ, tôi cũng yên tâm phát triển sự nghiệp, công việc vì thế thuận lợi hơn.

Trong đời sống vợ chồng, chúng tôi có nhiều điểm chung. Tuy nhiên, vợ tôi vốn khá e dè trong chuyện chăn gối. Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ cô ấy là người có nhu cầu không cao, không quá đặt nặng chuyện này.

Bản thân tôi cũng không phải người đòi hỏi nhiều. Ở tuổi 40, đang trong giai đoạn công việc bận rộn, áp lực, mỗi ngày trở về nhà tôi thường chỉ muốn nghỉ ngơi. Có những tháng, vợ chồng chỉ gần gũi một lần, thậm chí có tháng không.

Tôi không thấy vợ có ý kiến gì nên mặc nhiên nghĩ cô ấy cũng có nhu cầu thấp như mình. Cho đến một hôm, vợ bận việc, có hẹn ra ngoài với bạn bè. Trước khi đi, cô ấy vội vàng nhờ tôi dọn giúp túi rác trong nhà vệ sinh. Chính việc tưởng chừng rất bình thường đó lại khiến tôi nhìn vợ theo một cách khác, và bắt đầu nghi ngờ cả chính mình.

Vợ tôi lén mua đồ nhạy cảm trên mạng mà tôi không biết (Ảnh minh hoạ: iStock).

Trong lúc mang rác đi đổ, tôi sơ ý làm rơi vài thứ ra sàn nên phải cúi xuống nhặt lại. Trong túi rác có mấy hộp giấy đựng hàng online của vợ, điều này vốn chẳng có gì lạ vì cô ấy vẫn thường mua sắm qua mạng. Tôi cũng không để tâm.

Nhưng khi đang gom lại đồ, một tờ hóa đơn bất ngờ rơi ra khỏi hộp. Theo phản xạ, tôi nhặt lên xem, và chết lặng khi nhận ra món đồ mà vợ đã mua là một sản phẩm rất nhạy cảm, thứ mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

Tôi vội nhét lại tờ hóa đơn, mang rác đi vứt như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, sự tò mò và cảm giác khó tả của một người đàn ông khi phát hiện điều đó khiến tôi không thể ngồi yên.

Hàng loạt câu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu: Vợ tôi mua thứ này để làm gì? Có phải tôi không thể khiến cô ấy hài lòng nên cô ấy phải tự tìm cách giải quyết? Tôi vẫn ở bên cô ấy mỗi tối, chưa từng thấy cô ấy sử dụng những thứ như vậy khi hai vợ chồng gần gũi. Vậy thì cô ấy dùng vào lúc nào? Khi không có tôi ở nhà, hay còn điều gì khác mà tôi chưa hề biết?

Nhân lúc vợ không có nhà, tôi lục tìm khắp các ngăn tủ, nhưng không thấy món đồ chơi ấy đâu. Cho đến lúc tôi nhớ ra gầm giường nhà mình có thể chứa đồ, tôi lật lên, bên trong có một hộ nhựa màu đen, tôi chưa bao giờ để ý, vì quần áo sắp xếp trong nhà luôn một tay vợ làm.

Tò mò và không thể dừng lại, tôi mở chiếc hộp đó ra. Thứ hiện ra trước mắt khiến tôi sững người, những món đồ nhạy cảm mà trước đây tôi chỉ từng thấy thoáng qua trên mạng, cùng vài bộ đồ ngủ gợi cảm mà suốt bao năm chung sống, tôi chưa từng thấy vợ mặc.

Ở góc hộp, tôi còn phát hiện một chiếc điện thoại cũ, chiếc máy mà vợ tôi đã bỏ đi từ nhiều năm trước. Linh cảm mách bảo, tôi bật lên. Máy không cài mật khẩu. Bên trong gần như không có gì ngoài một thư mục ảnh và video.

Tôi mở ra… và lặng người. Đó là cả một “kho” riêng tư, những đoạn clip, những bức ảnh vợ tôi tự chụp khi diện những bộ đồ ngủ gợi cảm, đứng trước gương, thậm chí là những khoảnh khắc cô ấy tự giải tỏa nhu cầu của mình.

Cảm xúc trong tôi lúc đó rất lẫn lộn, bất ngờ vì nhìn thấy một con người khác của vợ. Phần lại thấy nhẹ nhõm vì ít nhất, không có dấu hiệu nào cho thấy vợ mình đang qua lại với người khác. Nhưng tôi băn khoăn, phải chăng bấy lâu nay, tôi đã vô tình bỏ quên nhu cầu của vợ?

Tôi nên mừng khi vợ không đòi hỏi, mà tự tìm cách giải quyết nhu cầu của mình, hay nên lo lắng việc cô ấy tự tìm cách giải tỏa như vậy có phải là điều bình thường?

Hôm đó tôi cất mọi thứ lại chỗ cũ, vờ như chưa biết gì. Nhưng tối đến khi nằm cạnh vợ, tôi cứ quẩn quanh trong đầu hình ảnh cô ấy cùng những món đồ nhạy cảm.

Tôi đắn đo có nên hỏi thẳng vợ hay tiếp tục im lặng. Tôi sợ cô ấy xấu hổ, cũng sợ nếu mọi chuyện tiếp tục nó có vượt ra khỏi việc tự giải quyết, hay sẽ đi xa hơn là tìm người khác bên ngoài, vì dù gì cô ấy cũng mới 35 tuổi?