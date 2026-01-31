Kết hôn lần 2 được nửa năm, tôi phát hiện chồng từng là "trai bao"

Mới chạm tuổi 30, tôi đã gặp phải những cú sốc hôn nhân nối tiếp nhau.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi bắt đầu bằng hy vọng và kết thúc bằng sự mệt mỏi, khổ đau. Chồng cũ là người trăng hoa, đi làm nhưng không mang lại thu nhập ổn định. Những áp lực cơm áo gạo tiền dồn lên vai tôi mỗi ngày.

Đã vậy, chồng còn thường xuyên có những lời nói thô lỗ, gây tổn thương vợ. Anh nói tôi không biết làm vợ, chiều chồng nên anh buộc phải đi tìm niềm vui nơi khác. Không cần đánh đập, chỉ bằng ngôn từ, anh đã khiến tôi dần đánh mất sự tự tin của chính mình.

Hai năm trời, tôi sống trong cảm giác cô độc ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi quyết định ly hôn, mang theo những vết xước rất sâu trong lòng.

Năm năm sau ngày ký vào tờ giấy ly hôn, tôi gặp người đàn ông hiện tại. Anh kém tôi 2 tuổi, nhưng lại chững chạc, điềm đạm và rất tâm lý.

Ở bên anh, tôi không còn phải dè chừng từng câu nói, không phải cố gắng làm hài lòng ai. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành. Sau hơn một năm quen biết và yêu nhau, tôi tin rằng mình đã gặp được đúng người.

Mẹ tôi đã khóc cả đêm khi nghe tôi quyết định kết hôn lần nữa. Mẹ vừa mừng, vừa lo.

Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân thứ hai này? (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với niềm tin rằng, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với người phụ nữ đã quá đau khổ vì đổ vỡ như tôi.

Nhưng đời không đơn giản như những gì ta hy vọng. Một buổi tối, khi chồng đi liên hoan cùng cơ quan về rồi ngủ mê mệt vì say rượu, tôi thấy điện thoại anh liên tục đổ tin nhắn.

Tôi không kìm được sự tò mò liền mở ra đọc thì phát hiện tin nhắn của một phụ nữ. Cuộc trò chuyện của đôi bên bắt đầu trước đó một hôm. Mở đầu, người phụ nữ nhắn hỏi chồng tôi: "Em còn làm không, chị em mình gặp nhau đi. Chị nhớ...". Chồng tôi không trả lời nhiều, chỉ xoay quanh nội dung đã có cuộc sống riêng và công việc mới.

Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn liên tục buông lời tán tỉnh rằng chị mới ly hôn và đỉnh điểm trước lúc tôi cầm máy, chị còn gửi một bức hình thân mật của hai người. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tôi không thể nhầm lẫn. Người phụ nữ gửi bức ảnh rồi lại thu hồi, nhưng tôi cũng đã kịp lấy máy điện thoại của mình chụp lại.

Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn câu hỏi về quá khứ của chồng, chỉ muốn lúc ấy anh có thể tỉnh táo dậy đối chất. Tôi lay gọi thế nào, chồng cũng không trả lời.

Suốt đêm, tôi cầm điện thoại của anh, lần lục vào từng hội nhóm. Từ những nhóm kín anh tham gia, tôi lờ mờ nhận ra dường như đã có quãng thời gian chồng là một "trai bao" - những người đàn ông được chị em phụ nữ, thường là những người có điều kiện bao nuôi, chiều chuộng như tình trẻ.

Ngày hôm sau, tôi nghỉ làm, chờ chồng tỉnh rượu để hỏi cho ra nhẽ. Sau một hồi quanh co, anh nói mình từng làm trong quán karaoke khoảng thời gian thất nghiệp. Công việc chỉ đơn giản như một nhân viên phục vụ.

Thấy chồng chưa thực sự thành thật, tôi lấy ra bức ảnh thân mật của anh và người phụ nữ kia, thì anh im lặng không nói gì.

Tôi đã tìm hiểu về công việc của anh. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đôi khi công việc đó không chỉ dừng lại ở việc rót bia hay hát hò. Những mối quan hệ mập mờ, thậm chí tiến xa hơn sau những buổi đi hát, là điều ai cũng ngầm hiểu.

Tôi phần nào hiểu ra vì sao anh tinh tế với phụ nữ như vậy. Những gì anh khiến tôi rung động, có thể cũng được anh thực hiện với rất nhiều người khác. Và tôi, có lẽ chỉ là một bến đỗ bình yên sau những tháng ngày sa đọa kia?

Sau khi im lặng khá lâu, anh đành thừa nhận tất cả. Anh nói đó là quá khứ, là quãng thời gian anh lạc lối và đã chấm dứt từ lâu, trước khi gặp tôi. Anh xin tôi hãy nhìn vào con người hiện tại của anh, vào cách anh sống và đối xử với gia đình.

Trong đầu tôi, những ký ức cũ ùa về. Tôi từng là người vợ bị phản bội, luôn căm ghét những kẻ thứ ba. Giờ đây, người đàn ông tôi gọi là chồng lại từng đứng ở vị trí ấy. Bản chất của những mối quan hệ đen tối ấy là điều tôi không thể chấp nhận.

Chúng tôi mới kết hôn được nửa năm thôi, giờ chẳng lẽ ly hôn? Ý nghĩ ấy xuất hiện ngày càng rõ ràng. Nhưng cùng đó là nỗi sợ. Tôi sợ ánh nhìn soi mói của người đời, ái ngại những lời bàn tán về một người phụ nữ hơn 5 năm mà ly hôn đến hai lần. Tôi lo cha mẹ sẽ sốc, sẽ đau lòng khi con gái vừa mới yên bề gia thất đã lại đứng trước đổ vỡ.

Tôi mắc kẹt giữa lý trí và cảm xúc. Một bên là người chồng hiện tại, người đang sống tử tế với tôi mỗi ngày. Một bên là quá khứ của anh, như một cái bóng tôi không thể bước qua. Tôi không biết mình nên tha thứ hay nên rời đi?

Hồng Minh