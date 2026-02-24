Hôn nhầm em trai chồng, quyết định sau đó của em khiến cả nhà náo loạn

Tôi cưới chồng đã 6 năm, con cái đề huề, hạnh phúc. Gia đình chồng tôi là kiểu nhà gia giáo, trên dưới, trước sau hòa thuận. Mặc dù sống chung nhưng tôi không có điều gì phải phàn nàn.

Chồng tôi là con trai trưởng, 37 tuổi. Dưới kế anh là em gái năm nay 33 tuổi và cậu út hay bị gọi đùa là "nhỡ" vì sinh ra không nằm trong kế hoạch. Út nhỡ năm nay 21 tuổi, sinh viên đại học năm 3, thi thoảng mới về thăm nhà.

Chồng tôi và Út nhỡ cách nhau 16 tuổi nhưng ngoại hình và giọng nói giống nhau, từ mái tóc quăn đến làn da trắng như con gái. Có một chuyện đã xảy ra cách đây nhiều tháng nhưng tôi xấu hổ không dám kể với ai.

Nghỉ hè năm vừa rồi, Út về quê chơi. Buổi tối hôm đó, tôi tắm xong, đi từ trên gác xuống nhìn thấy chồng nằm dài trên ghế chơi điện thoại. Tôi vui vẻ tiến lại gần ôm mặt chồng hôn. Dự kiến sẽ là một cú hôn nửa trêu đùa, nửa lãng mạn kiểu hôn ngược đầu từ đằng sau lại.

Ai dè người ngồi bật dậy trước mặt tôi sau nụ hôn đó không phải chồng mà là cậu em út. Tôi ngượng chín mặt nói: "Chị xin lỗi. Chị nhầm anh Cường". Út nhỡ mặt đỏ tía tai lủi biến khỏi phòng, không dám nói gì.

Kể từ lúc đó Út tìm cách tránh tôi, ngượng tới mức cả nhà ngồi ăn chung bàn mà bát cơm ăn hết cũng không dám đưa tôi xới. Tôi muốn tỏ ra người lớn nên định đợi lúc nào tiện sẽ nói chuyện với em để giải tỏa cho hai chị em không bị ngại ngùng.

Tuy nhiên thằng bé tránh tôi kỹ tới mức tôi không có lúc nào để nói chuyện với nó luôn. Một ngày sau em xin phép bố mẹ lên trường sớm. Từ đó đến nay đã 8 tháng, Út viện lý do bận đi làm thêm, không về qua nhà lần nào.

Tôi cứ ngỡ dịp Tết này thế nào cu cậu cũng phải về thăm nhà và tôi đã hình dung mình sẽ nói những gì thật đơn giản, dễ hiểu để cả hai chị em thoải mái như trước kia. Thế nhưng gần giáp Tết, Út gọi điện xin bố mẹ Tết này không về.

Người lớn gặng hỏi mãi mới biết thằng bé có kế hoạch gom tiền làm thêm để đi thẩm mỹ sửa mấy nét trên mặt. Không thể diễn tả được cả nhà tôi bị sốc thế nào. Bố mẹ chồng tôi là kiểu người xưa cũ, không quen với hình tượng ăn chơi, thẩm mỹ.

Mẹ chồng tôi rầu rĩ thở than: "Con gái người ta làm đẹp còn dễ hiểu. Đằng này đàn ông con trai cũng đua đòi thẩm mĩ là sao?". Chồng tôi vin vào câu của mẹ còn hùa theo: "Hay giới tính nó có vấn đề?".

Bố chồng thì giận tím người, không chấp nhận Tết nhất con cái không chịu về nhà, lại còn với lý do khó chấp nhận như thế. Quyết định này của cậu út giống như một cú bom nổ trong nhà. Chỉ có mình tôi tạm hiểu lý do.

Chồng tôi thay bố mẹ gọi điện khuyên nhủ em, dùng đủ mọi chiêu từ mắng mỏ đến dịu dàng nhưng thằng bé không nghe, còn bướng bỉnh trách ngược: "Thẩm mỹ cho khác anh đi. Gia đình kiểu gì mà cả nhà dùng chung một mặt".

Tôi thấy khổ tâm quá. Bây giờ tôi ở thế không biết phải nói làm sao với em út và giải thích với mọi người trong nhà thế nào để không khí gia đình trở lại hài hòa như trước?.

Xin cho tôi lời khuyên.