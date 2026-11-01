Bạn trai vay 800 triệu đồng mua ô tô, nói một câu khiến tôi nóng mặt

Tôi và bạn trai gần 30 tuổi, làm công việc văn phòng với mức lương hơn 15 triệu đồng/tháng. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, hai bên gia đình đã biết chuyện và dự định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới.

Ngoài công việc chính, tôi còn bán hàng online. Nhờ chịu khó làm thêm và chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng tôi có thêm khoảng 20-30 triệu đồng. Sau vài năm đi làm, tôi dành dụm được 800 triệu đồng. Đây là khoản tiền tôi tích cóp từ những ngày đầu đi làm, không dám chi tiêu phung phí.

Bạn trai tôi hiện có khoảng 200 triệu đồng tiết kiệm. Bình thường, anh vẫn đi xe máy đưa đón tôi đi làm. Tuy nhiên, khoảng một tháng gần đây, anh liên tục nhắc đến chuyện mua ô tô. Bạn trai bắt đầu tìm hiểu các mẫu xe tiền tỷ, hỏi han bạn bè về thủ tục vay ngân hàng và tính toán số tiền cần có để mua xe.

Chưa cưới, bạn trai đã muốn dùng 800 triệu đồng tiền tiết kiệm của tôi để mua ô tô (Ảnh minh họa: Sina).

Anh dự định dùng 200 triệu đồng đang có, còn thiếu bao nhiêu sẽ vay thêm. Điều đáng nói là anh quay sang hỏi tôi có thể cho anh vay toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được không.

Tôi khá bất ngờ, hỏi lại sao anh cần nhiều tiền đến thế. Anh giải thích muốn mua xe rộng rãi một chút, vừa có thể đưa đón tôi đi làm những hôm mưa nắng, vừa có thể chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập. Anh còn nói bạn bè, đồng nghiệp xung quanh hầu hết đã có ô tô, chỉ mình anh vẫn đi xe máy nên đôi khi cảm thấy tự ti, thua kém.

Tôi hiểu cảm giác muốn sở hữu một chiếc xe riêng, nhất là khi công việc và cuộc sống đã ổn định. Được bạn trai đưa đón bằng ô tô, bản thân tôi cũng thích chứ không phải không. Nhưng nghĩ đến khoản tiền 800 triệu đồng, tôi không khỏi đắn đo.

Đó là toàn bộ số tiền tôi dành dụm được. Nếu cho anh vay, tôi không biết đến bao giờ mới nhận lại đủ. Thu nhập của anh chỉ hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, trong khi ngoài tiền mua xe còn có chi phí xăng dầu, bảo dưỡng, gửi xe và nhiều khoản phát sinh khác.

Tôi nói với anh rằng hiện tại hai đứa chưa có nhà riêng, đám cưới cũng đang đến gần, tốt nhất nên dành tiền cho những việc thiết thực hơn. Nếu chưa đủ khả năng mua ô tô thì cứ đi xe máy thêm vài năm, khi tài chính vững vàng hãy tính tiếp.

Anh không đồng tình, cho rằng tôi quá lo xa. Anh bảo mua xe cũng là để phục vụ cuộc sống của cả hai, chứ không phải chỉ để anh đi một mình. Tôi vẫn giữ quan điểm không nên vay mượn, nợ nần, mua xe cũng phải nhìn vào hoàn cảnh thực tế.

Thấy tôi không có ý thay đổi, anh bất ngờ nói: “Cưới nhau rồi thì ô tô của anh, tiền của em cũng là của chung. Mua ô tô thì cả hai "cùng hưởng" chứ có phải anh mua cho bản thân mình đâu. Sao em lại tính toán thế?”.

Tôi nghe xong khá nóng mặt. Điều khiến tôi khó chịu không phải là việc anh muốn mua ô tô, mà là cách anh nói về khoản tiền tôi đã vất vả tích cóp. Anh hỏi vay tiền nhưng lại lấy chuyện sau này kết hôn để mặc nhiên coi đó là tiền chung của hai người.

Nếu anh thực sự muốn vay, tôi nghĩ ít nhất cũng cần có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Còn nếu coi khoản tiền ấy là tài sản chung ngay từ bây giờ, vậy những năm tháng tôi làm thêm, tiết kiệm để có được còn ý nghĩa gì?

Tôi không muốn tình cảm của của hai sứt mẻ nhưng cũng không thể nhắm mắt đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm để bạn trai mua ô tô. Giờ tôi phải làm sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên!