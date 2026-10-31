Đồng ý làm người tình của “phú bà”, tôi bị trừng phạt đau đớn khi chia tay

Tôi đang bị giam cầm bởi chính lòng tham của mình và sự tàn độc của người đàn bà mà tôi từng sống cùng. Câu chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi mới ra trường, mang trong mình hoài bão lớn nhưng lại bị thực tế phũ phàng vùi dập...

Tôi chấp nhận bên người tình lớn tuổi để có tiền xây dựng sự nghiệp (Ảnh minh họa: Knet).

Tiền thuê nhà cạn kiệt, công việc bấp bênh, bữa đói bữa no khiến gã thanh niên tỉnh lẻ như tôi rơi vào bế tắc. Đúng lúc ấy, tôi gặp một người phụ nữ giàu có ngoài 40 tuổi, góa chồng.

Tôi lọt vào mắt xanh của chị trong một buổi tiệc giao lưu mà tôi đi làm phục vụ bán thời gian. Bằng sự sành sỏi của người đàn bà từng trải, chị nhanh chóng nhìn thấu sự túng quẫn và cả những tham vọng rực cháy trong ánh mắt tôi.

Những món quà đắt đỏ đầu tiên được gửi đến, rồi những lời đề nghị thẳng thừng: "Chỉ cần ở bên chị, em sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc".

Tôi đã do dự, đã cắn rứt, nhưng rồi không kìm nén được nữa nhìn thấy số dư tài khoản tăng vọt sau một đêm. Từ một kẻ khố rách áo ôm, tôi dọn vào một căn hộ cao cấp, đi xe hơi sang trọng và mặc những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền.

Đổi lại, tôi như con chim vành khuyên trong lồng, phải ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu, mọi sở thích, và cả những đòi hỏi mệt mỏi nhất từ người đàn bà ấy.

Hai năm trôi qua, tôi sống dưới thân phận một kẻ tầm gửi. Bề ngoài, tôi bóng bẩy, sang trọng, nhưng bên trong, tâm hồn tôi mục ruỗng. Áp lực từ những cuộc chơi thâu đêm, sự kiểm soát gắt gao đến mức nghẹt thở của người tình lớn tuổi khiến tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mỗi lần nhìn mình trong gương, tôi thấy sợ chính bản thân. Nhờ khéo léo chắt bóp và tích cóp từ những khoản tiền chị ta chu cấp, tôi đã giữ lại được một số vốn kha khá. Tôi tự nhủ, chừng đó là đủ. Tôi muốn làm lại cuộc đời, dùng số tiền đó để mở một cửa hàng kinh doanh, sống một cuộc đời đường hoàng và tìm kiếm một tình yêu đích thực.

Ngày tôi nói lời chia tay, tôi đã chuẩn bị sẵn những lý do tốt đẹp nhất. Tôi nói rằng tôi không xứng đáng với tình cảm của chị ta, tôi mong chị tìm được người tốt hơn. Trái với sự e sợ của tôi, chị không hề tức giận. Chị chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và buông một câu: "Được thôi, nếu em muốn. Nhưng nhớ kỹ, đồ của tôi, nếu tôi chưa chán thì cũng không kẻ nào được phép nhặt lấy".

Bỏ ngoài tai những câu nói ấy, tôi hăm hở lao vào kinh doanh, cắt đứt mọi liên lạc với chị ta. Vài tháng sau, cuộc sống dần ổn định, tôi gặp và yêu Mai, một cô giáo mầm non dịu dàng, hiền thục. Đứng trước Mai, tôi thấy mình được trở lại làm một người đàn ông chân chính, biết che chở và khao khát được yêu thương. Chúng tôi thậm chí đã bàn đến chuyện trăm năm.

Nhưng đúng ngày tôi định đưa Mai về quê ra mắt gia đình, cô ấy gọi cho tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mai nói cô ấy vừa nhận được một bưu kiện, bên trong toàn là những bức ảnh nhạy cảm của tôi và người đàn bà kia, kèm theo từng bản sao kê chuyển khoản ngân hàng ghi rõ những dòng chữ nhục nhã như "Tiền thưởng cho cục cưng", "Trả công đêm nay"...

Mai suy sụp hoàn toàn, cắt đứt liên lạc với tôi, chuyển phòng trọ ngay ngày hôm sau. Còn tôi điên cuồng tìm đến nhà người đàn bà kia để làm rõ mọi chuyện. Chị ta vẫn giữ nụ cười nửa miệng ngày nào, ném xấp ảnh xuống bàn: "Tôi đã nói rồi, em là đồ vật của tôi. Trừ khi tôi tự tay đập nát, nếu không, em đừng hòng thuộc về ai".

Tôi cố gắng gượng dậy, thử mở lòng với một người con gái khác là Lan. Nhưng chỉ sau hai tuần tìm hiểu, cửa hàng hoa nơi Lan làm việc liên tục bị những kẻ xăm trổ đến quấy rối. Đỉnh điểm là chị ta đích thân lái xe đến tận nơi, bước vào cửa hàng, lớn tiếng rêu rao rằng Lan đang cướp người yêu của chị ta. Lan kinh hãi, tránh tôi như tránh hủi.

Bây giờ, không một cô gái nào dám bước lại gần tôi. Người đàn bà ấy dùng tiền và quyền lực để từ từ siết chặt vòng kim cô, cách ly tôi khỏi các mối quan hệ xã hội. Chị ta muốn tôi phải tự nguyện bò về dưới chân, cầu xin sự ban ơn.

Tôi nhận ra cái giá quá chát chúa của việc "đi tắt". Tuổi trẻ, danh dự, tương lai, tất cả đã bị tôi tự tay bán rẻ. Tôi muốn hoàn lương, nhưng bàn tay đã nhúng chàm thì rửa cách nào cũng không sạch. Sự ân hận giày vò tôi mỗi đêm, tôi bế tắc và hoảng loạn đến cùng cực.

Tôi không biết nên làm sao vì chị ta “mượn tay” người khác rất tinh vi, hơn nữa nếu mọi chuyện bung bét, còn ai dám yêu tôi? Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này, bỏ lại tất cả để trốn đi một nơi thật xa làm lại từ đầu, hay ra mặt nhẫn nhục cầu xin người đàn bà ấy buông tha cho mình?