Mưa dông ở TPHCM và Nam Bộ có xu hướng gia tăng

Ngày 9/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nhiều mây, nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, một số nơi trên 35 độ C.

Trong những ngày tới, mưa dông tại TPHCM và Nam Bộ có xu hướng gia tăng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, trong ngày 8/6, TPHCM ngày nắng gián đoạn. Đến chiều tối, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực như phường Bình Tiên, Tân Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, An Khánh,... Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi vượt 30mm.

Từ ngày 12/6, mưa dông tại TPHCM và Nam Bộ được dự báo xuất hiện thường xuyên hơn, phạm vi mưa mở rộng và lượng mưa có xu hướng gia tăng so với những ngày đầu tháng 6.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông như lốc xoáy, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Mưa lớn vào giờ cao điểm có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại.