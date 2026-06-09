Không khí lạnh lan rộng, miền Bắc có nơi mưa to trên 250mm

Tối 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C. Đêm nay và sáng mai, không khí lạnh tiếp tục lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo từ tối 8 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 8 đến sáng 9/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Theo dự báo, chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các địa phương cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 9/6, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 10/6, nắng nóng ở các khu vực này kết thúc.

Miền Bắc mưa to từ tối 8 đến đêm 9/6 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 9/6 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.