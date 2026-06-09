Hà Nội giữa hè mát như mùa thu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Lượng mưa đo được từ 7h đến 20h ngày 9/6 tại một số nơi vượt 70mm như: Trạm Chung Chải (Điện Biên) 105mm, trạm Nậm Cha (Lai Châu) 79mm.

Dự báo ngày 10/6, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong khi đó một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo dông sét và thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Hà Nội thời tiết mát mẻ trong những ngày tới (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết ngày 10/6, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực nam đồng bằng chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.