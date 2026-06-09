Mưa lớn làm sập tường bao ở Hà Nội, nước bùn tràn vào nhà dân

Tối 8/6, trên địa bàn Hà Nội có mưa to trên diện rộng. Khoảng 21h45, sau gần hai giờ mưa lớn, đoạn tường chắn của một đơn vị tại khu Tân Bình (xã Xuân Mai) bất ngờ đổ sập, nước tràn xuống khu dân cư bên dưới.

Người dân cho biết vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng động lớn và phát hiện tường chắn dài khoảng vài chục mét của một đơn vị bị đổ sập. Tiếp đó, dòng nước đục ngầu kéo theo đất đá, rác thải từ trên đồi xuống khiến nhiều đồ đạc của người dân bị ảnh hưởng.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng có mặt cùng với người dân dọn bùn đất, kiểm tra hiện trường và xử lý các vấn đề liên quan.

Nước tràn vào nhà dân sau khi tường bao của một đơn vị bị đổ sập (Ảnh: Chụp màn hình).

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đến 22h, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó khu vực xã Thường Tín có lượng mưa cao nhất với 117mm, Vĩnh Thanh 86mm, Xuân Mai 61mm.

Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ và sạt lở tại các khu vực đồi dốc.

Cơ quan khí tượng cho biết đêm qua và sáng sớm 9/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ sáng sớm đến trưa 9/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hải Phòng có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Dự báo chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.