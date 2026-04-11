Xây dựng lực lượng Tham mưu CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026).

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong Công an nhân dân, lực lượng tham mưu là trung tâm tổng hợp thông tin trí tuệ, là “bộ não chiến lược”, nơi hình thành, kết tinh và chuyển hóa thông tin thành quyết sách, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức, đây cũng là lực lượng kết nối giữa diễn biến tình hình với hành động thực tiễn; giữa chủ trương, mệnh lệnh với tổ chức thực hiện; giữa chiến lược lâu dài với nhiệm vụ cụ thể trước mắt.

Buổi lễ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Hải Nam).

Những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính chiến lược

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Văn phòng Bộ Công an (Ảnh: Thống Nhất -TTXVN).

Trong lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng luôn có dấu ấn quan trọng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; với những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính chiến lược, những công việc không trực tiếp ở tuyến đầu đấu tranh nhưng lại giữ vai trò quyết định trong định hướng, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trải qua 80 năm, công tác tham mưu Công an nhân dân ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an, vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tiến hành tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành, trung tâm tổng hợp trí tuệ, “cánh tay nối dài”, “bộ não thứ hai” của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp.

“Thành tích, kết quả của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TTXVN).

Cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh

Trong thời gian tới, tình hình, bối cảnh trong nước và quốc tế đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất vẻ vang đối với lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai có hiệu quả các tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong toàn hệ thống chính trị, góp phần duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, không chỉ thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp, mà phải thực hiện chức năng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước; đem lại sự bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho mọi người dân.

Văn phòng Bộ Công an nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Ảnh: Hải Nam).

“Công tác tham mưu Công an nhân dân phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại hội XIV của Đảng xác định tư duy, nhận thức rất mới về an ninh và bảo vệ an ninh, lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước; yêu cầu cao thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, gắn môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh; nhấn mạnh “an ninh chủ động”, “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo”, không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển. Đây là những tư duy, nhận thức rất mới, đòi hỏi “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

Đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng Tham mưu, không chỉ trong Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà trong văn bản tham mưu, đều phải quán triệt, cụ thể hóa phù hợp tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, bảo đảm thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sản phẩm cụ thể đo đếm được của từng Công an đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Tham mưu Công an nhân dân hơn ai hết phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể” mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN).

Kỷ nguyên mới của đất nước đòi hỏi rất cao từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý theo kết quả đầu ra. Để thực hiện được yêu cầu này, vai trò của cơ quan tham mưu đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030.

Công tác tham mưu Công an nhân dân là nhân tố quyết định sự thành bại trong việc thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân.