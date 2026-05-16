VNVC tài trợ kho vaccine quốc tế, tiêm cúm miễn phí cho người dân Côn Đảo suốt 3 năm

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo người dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Minh Trung).

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cũng sẽ hỗ trợ chuyển giao quy trình bảo quản, lưu trữ, sử dụng vaccine an toàn và ưu tiên cung ứng các loại vaccine mới, vaccine thiết yếu nhằm tăng cường năng lực y tế dự phòng cho địa bàn biển đảo chiến lược của Tổ quốc.

Nhiều người dân Côn Đảo có mặt từ sáng sớm để được bác sĩ, điều dưỡng VNVC tư vấn và tiêm ngừa cúm ngay trên đảo (Ảnh: Minh Trung).

Hoạt động ý nghĩa của VNVC nhận được sự ủng hộ từ Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) và Sở Y tế TPHCM trong việc phát huy vai trò y tế tư nhân, tăng cường phối hợp công - tư nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân mọi vùng miền.

Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển y tế dự phòng hiện đại, chủ động, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chú trọng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng vaccine.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM, cho biết trong định hướng phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu với không gian và diện mạo mới, y tế, giáo dục và môi trường là những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

TPHCM đang tập trung chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ và bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với ngành y tế.

“Thay mặt lãnh đạo TPHCM, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp sức vào việc đầu tư cho Côn Đảo thành một cực y tế chuyên sâu của TPHCM”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc (Ảnh: Minh Trung).

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vaccine cúm thế hệ mới của Sanofi (Pháp) để tiêm miễn phí cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, bảo quản tại kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên trên đảo do VNVC đầu tư.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của VNVC cũng trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 người dân, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn, vận hành kho lạnh và bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn quốc tế và theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế, để cán bộ y tế địa phương làm chủ công nghệ, quy trình bảo quản vaccine cũng như sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn vaccine số lượng lớn trong nhiều năm liên tiếp.

VNVC cam kết ưu tiên cung ứng các loại vaccine mới, vaccine thế hệ mới và vaccine thiết yếu cho quân và dân Côn Đảo, góp phần chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn cho lượng du khách ngày càng tăng đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Tư (77 tuổi), con gái liệt sĩ Nguyễn Long, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng chồng là ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi), cựu tù chính trị còn sinh sống tại Côn Đảo, đã có mặt từ sáng sớm để tiêm vaccine cúm do VNVC triển khai tại đảo. Bà xúc động cho biết đây là điều gia đình mong mỏi từ lâu vì tuổi cao, việc di chuyển vào đất liền tiêm ngừa rất khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Viên chia sẻ rất vui khi được VNVC tiêm vaccine miễn phí bảo vệ sức khỏe ngay tại Côn Đảo, đặc biệt là người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền và gặp khó khăn trong việc đi lại như ông (Ảnh: Minh Trung).

Chứng kiến niềm vui, hạnh phúc của người dân nơi biển đảo, bác sĩ Nguyễn Văn Tuân, bác sĩ của Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Lễ (Bình Dương cũ) xúc động khi trực tiếp tham gia tiêm vaccine miễn phí cho quân và dân Côn Đảo, xem đây như lời tri ân dành cho những hy sinh, đóng góp của người dân nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Côn Đảo hiện có hơn 12.000 người dân và đón trên 600.000 lượt khách du lịch mỗi năm, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh.

Chương trình hỗ trợ của VNVC góp phần giúp địa phương chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hướng đến xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến an toàn, văn minh, bền vững.