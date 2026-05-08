Việt Nam - Sri Lanka hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Thứ sáu, 08/05/2026 - 21:31

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều 8/5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Harini Amarasuriya.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka và khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương, Thủ tướng Harini Amarasuriya nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác mới nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay có nhiều biến chuyển sâu sắc.

Chân thành cảm ơn Thủ tướng Harini Amarasuriya về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Nhà nước và Nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; đồng thời bày tỏ trân trọng tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Sri Lanka dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thủ tướng Harini Amarasuriya và Chính phủ Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và từng bước phục hồi tăng trưởng; bày tỏ tin tưởng với quyết tâm cải cách và năng lực điều hành của Chính phủ, Sri Lanka sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, vươn lên trở thành một trong những trung tâm kết nối năng động và có vị thế ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông tin một số kết quả nổi bật tại cuộc hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake; khẳng định việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện xác lập sự tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Harini Amarasuriya quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan của Sri Lanka nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm đưa các kết quả đạt được đi vào triển khai thực tiễn, đặc biệt là việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi các đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương.

Hai nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác. Nhấn mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Sri Lanka tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực như hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông; tích cực triển khai các biện pháp cụ thể, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí xem xét ký các thỏa thuận cấp chính phủ để tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới còn rất nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không.

Thủ tướng Harini Amarasuriya chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ về bài phát biểu truyền cảm hứng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka sáng 8/5, cho rằng những thành tựu của Việt Nam và những đề xuất về hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hết sức tương đồng với mong muốn của Sri Lanka.

Chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những định hướng lớn cho quan hệ song phương, Thủ tướng Harini Amarasuriya khẳng định với nền tảng quan hệ Đối tác Toàn diện vừa được thiết lập, Chính phủ Sri Lanka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các cán bộ, công chức cũng như sinh viên của Sri Lanka tại Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ cùng nỗ lực để biến những ý định và mong muốn tốt đẹp cho quan hệ hai nước thành hiện thực để trong thời gian tới, hai nước có thể nhìn lại và tự hào về những thành quả có được từ quyết tâm của ngày hôm nay.

Hai nhà Lãnh đạo đồng thời bày tỏ tin tưởng việc Diễn đàn Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka được tổ chức dịp này, nhiều văn kiện hợp tác sẽ được ký kết, tạo cú hích mạnh mẽ cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.