TPHCM cho doanh nghiệp thuê 5ha đất làm trung tâm dữ liệu gần 510 triệu USD

UBND TPHCM vừa quyết định cho Công ty Cổ phần Evolution DC VN HCMC thuê hơn 49.500m2 (gần 5ha) đất tại Lô T8, đường D4, D5, D7, D9, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú.

Việc cho thuê được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Mục đích sử dụng nhằm thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp ngày 30/3.

Khu Công nghệ cao tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Công ty Cổ phần Evolution DC VN HCMC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có. Doanh nghiệp phải bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ, mục đích; trường hợp không đáp ứng sẽ bị xử lý hoặc thu hồi đất theo quy định.

Doanh nghiệp cũng phải quản lý, sử dụng khu đất đúng quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC do liên danh 3 nhà đầu tư đến từ Singapore rót vốn với tổng mức đầu tư hơn 508 triệu USD. Đây là trung tâm dữ liệu quy mô lớn, có công suất thiết kế 52 MW IT Load, đạt chuẩn kỹ thuật Uptime Tier III+ và đang hướng tới Tier IV.

Dự án nhằm nâng cao năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu cho dịch vụ đám mây; hiện thực hóa hạ tầng lưu trữ quy mô Exabyte; thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong nước và khu vực; là “hạ tầng của hạ tầng” cho nền kinh tế số và công nghệ AI.