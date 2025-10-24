Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng BSP và đại diện các đảng cánh tả Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa Bulgaria Atanas Zafirov (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) Atanas Zafirov và đại diện các đảng cánh tả Bulgaria.

Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria Atanas Zafirov nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam và ngưỡng mộ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước; khẳng định Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria và các đảng cánh tả Bulgaria luôn ủng hộ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Đảng BSP và lãnh đạo các đảng cánh tả Bulgaria dành cho Đoàn tình cảm hữu nghị sâu sắc; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc tiếp tục củng cố quan hệ với Đảng BSP và các đảng cánh tả Bulgaria, coi đây là một phần không tách rời trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của những người cộng sản và nhân dân Bulgaria đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Việt Nam; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Đảng nhằm đóng góp vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Đảng BSP và các đảng cánh tả là một lực lượng chính trị có uy tín trên chính trường Bulgaria, cũng như uy tín của ngài Chủ tịch Atanas Zafirov đang giữ trọng trách Phó Thủ tướng trong Chính phủ liên minh cầm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các chính đảng Bulgaria, trong đó có Đảng BSP và các đảng cánh tả Bulgaria nhằm củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, phù hợp với khuôn khổ quan hệ mới; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai Đảng, đẩy mạnh công tác trao đổi lý luận như tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường giao lưu thanh niên để tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Chủ tịch Đảng BSP Atanas Zafirov dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng sớm thăm Việt Nam.