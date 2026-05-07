Thứ năm, 07/05/2026 - 22:23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc bang Maharashtra Shri Jishnu Dev Varma (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, ngày 7/5, tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma.

Tại buổi tiếp, Thống đốc bang Maharashtra nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bày tỏ vinh dự được đón Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam tới thăm thành phố Mumbai - thủ phủ của bang Maharashtra và thăm Phủ Thống đốc là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.

Thống đốc chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của bang Maharashtra và thành phố Mumbai, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên có nhiều dư địa bổ trợ như tài chính, công nghệ thông tin, logistics, phát triển hạ tầng, đô thị thông minh, văn hóa, điện ảnh, du lịch, trong đó có du lịch tâm linh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, “trái tim” kinh tế năng động của Ấn Độ và khu vực Nam Á, kinh đô điện ảnh với những bộ phim mà người dân Việt Nam yêu thích.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và khẳng định chuyến thăm lần này nhằm tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư.

Chia sẻ về những kết quả đạt được tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng đây sẽ là cú huých tạo động lực hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã thiết lập thỏa thuận kết nghĩa, thỏa thuận đầu tiên tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường hợp tác, kết nối.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí cho rằng hai nền kinh tế có tiềm năng to lớn và tính bổ trợ cao, hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thống đốc bang Maharashtra quan tâm thúc đẩy tăng cường kết nối giữa thành phố Mumbai với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương của Việt Nam.

Thống đốc bang Maharashtra bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các định hướng cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp của bang tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.