Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Singapore

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn CapitaLand Development, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình đầu tư, kinh doanh của CapitaLand tại Việt Nam trong hơn 32 năm qua, đặc biệt trong phát triển các dự án lĩnh vực bất động sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Jonathan Yap, Tổng giám đốc Tập đoàn CapitaLand (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Hoan nghênh định hướng của CapitaLand tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có CapitaLand, trong quá trình nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình hoạt động của Sembcorp tại Việt Nam trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt thông qua mô hình khu công nghiệp VSIP và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành của Việt Nam đều có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn SATS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hợp tác lâu dài giữa SATS và Vietnam Airlines trong phát triển; cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển hạ tầng hàng không và logistics hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, du lịch và kết nối quốc tế.

Khẳng định Việt Nam hoan nghênh SATS tiếp tục quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan, đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, nhất là trong khai thác nhà ga hàng hóa, quản lý logistics sân bay, đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm vận hành và kết nối các sân bay của Việt Nam với mạng lưới vận tải, logistics quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đại diện Công ty SEA Limited bày tỏ vinh hạnh được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Ghi nhận hoạt động của Shopee, ShopeePay và SPX tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí với đề xuất mở rộng hợp tác tại Việt Nam; khuyến khích SEA Limited tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng số trong khu vực.

Đánh giá cao định hướng đầu tư của SEA Limited tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quan tâm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường; thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới; phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm.

Tại cuộc gặp đại diện lãnh đạo Ngân hàng UOB, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam quan tâm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế theo hướng kết nối khu vực, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo, các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao; đề nghị Ngân hàng UOB hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh phát triển dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết nối tài chính khu vực; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).