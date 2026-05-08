Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka

Thứ sáu, 08/05/2026 - 22:36

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ do học sinh Sri Lanka đang học tiếng Việt biểu diễn (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5, chiều tối 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Báo cáo tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm bày tỏ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka mang ý nghĩa chiến lược và định hướng dài hạn trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang đứng trước yêu cầu nâng tầm hợp tác trong bối cảnh tình hình mới.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka - một đối tác hữu nghị truyền thống tại khu vực Nam Á. Đây cũng là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác sau hơn 5 thập kỷ hình thành và phát triển, đồng thời xác định các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có truyền thống đoàn kết, gắn bó; luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, tích cực hưởng ứng và đóng góp cho các hoạt động chung; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào những định hướng lớn được đề ra tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán đã nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm lần này với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nội dung và kết quả thực chất, đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Mối quan hệ tốt đẹp này được các thế hệ lãnh đạo hai nước xây dựng và bồi đắp trong suốt 55 năm qua. Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện, xác lập sự tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc giữ gìn văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông; hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và quan hệ với Sri Lanka nói riêng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ quán cần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện mới được thiết lập, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước và các cơ quan chức năng của Sri Lanka để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tăng cường công tác tuyên truyền, kết nối giao lưu văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác giữa các địa phương của hai nước; quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka; tăng cường công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng.