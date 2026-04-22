Thủ tướng chỉ đạo đánh giá việc bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 706 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, để từ đó làm rõ những vướng mắc, khó khăn khi triển khai.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Thủ tướng lưu ý cần đánh giá tình hình, kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là việc điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ công; việc kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã và Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Thủ tướng, cần đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đặc biệt là hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cấp xã sau sắp xếp, trọng tâm là đánh giá mức độ phù hợp giữa vị trí việc làm với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Tình hình bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống chính trị tại đơn vị hành chính cấp xã mới từ 1/7/2025 đến nay, theo Thủ tướng, cũng cần đánh giá.

Đi kèm với đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả vận hành của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng quản trị, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, nhất là trong việc cung ứng dịch vụ công.

Liên quan nguồn lực tài chính, Thủ tướng yêu cầu đánh giá nhu cầu và đề xuất cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với chính quyền cấp xã sau sắp xếp, nhất là các địa bàn có quy mô lớn, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc phát sinh nhiệm vụ mới.

Về cơ sở vật chất, hỗ trợ nhà ở, trang thiết bị, tài sản công, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đánh giá tổng thể về việc xử lý, sử dụng cơ sở nhà đất, trang thiết bị, tài sản công; các điều kiện đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bao gồm cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị làm việc.

Các chính sách hỗ trợ về đi lại, nhà ở đối với công chức, viên chức sau khi thực hiện sắp xếp; về giải quyết tài sản công dôi dư (trụ sở, đất đai, trang thiết bị với số lượng, tỷ lệ cụ thể), cũng cần được báo cáo rõ.

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo sơ kết tình hình thực hiện của cơ quan về Bộ Nội vụ trước 10/5.

Các địa phương được giao tổ chức sơ kết từ cấp xã đến cấp tỉnh, hoàn thành trước 10/5, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan Trung ương liên quan trước 15/5.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 20/6.