Thiếu nữ 15 tuổi chở hai người lạng lách rồi tông dải phân cách

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, tối 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã xử phạt ba thiếu nữ và chủ phương tiện liên quan vụ lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phố Hiến.

T. điều khiển xe mô tô chở Y. và L. lạng lách, đánh võng trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 22h cùng ngày, N.T.T.T. (SN 2011, trú tại xã Tân Hưng) lấy mô tô của bố, chở theo H.G.L. (SN 2009) và Đ.N.Y. (SN 2007) đi từ xã Tân Hưng lên phường Phố Hiến. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm.

Đến khoảng 22h30, T. điều khiển xe chở hai người ngồi sau lạng lách, đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh, từ khu vực ngã tư bưu điện tỉnh Hưng Yên đến vòng xuyến chợ Gạo rồi quay ngược lại.

Khi đi đến nút giao Nguyễn Văn Linh - Hải Thượng Lãn Ông, T. không làm chủ được tốc độ, khiến xe máy va vào dải phân cách giữa đường. Vụ việc làm cả ba người ngã xuống đường và bị chấn thương.

Sau khi làm rõ vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an phường Phố Hiến mời ba thiếu nữ cùng ông N.N.T., chủ phương tiện và là bố của T., đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan thừa nhận hành vi vi phạm. Ông N.N.T. cho biết đã thiếu quản lý, để con gái tự ý lấy xe máy tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt N.T.T.T. về các lỗi không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; đi ngược chiều trên đường có biển cấm; điều khiển xe lạng lách, đánh võng và điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Lực lượng Công an làm việc với các trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hai người ngồi sau là Đ.N.Y. và H.G.L. bị xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ông N.N.T. bị xử phạt do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ mô tô biển kiểm soát 93H1-383.xx để xử lý theo quy định.