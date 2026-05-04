Tăng cường quan hệ, mở ra những cơ hội hợp tác mới với Ấn Độ và Sri Lanka

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt Việt Nam - Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/1/1972. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2016.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ hồi tháng 9/2024 (Ảnh: TTXVN).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông Cường nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung.

Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, ông Cường cho biết chuyến thăm cũng góp phần nêu bật định hướng, mục tiêu của Việt Nam và Ấn Độ trong việc chia sẻ chung tầm nhìn và các lợi ích chiến lược, để mỗi nước là ưu tiên thực chất trong chính sách đối ngoại của nhau, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

"Có thể nói rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế", ông Cường nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng cho hay qua chuyến thăm, Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Trong chuyến thăm lần này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú tại Thủ đô New Delhi và tại trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ phát triển nhất là Mumbai.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo...

Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

"Chúng ta kỳ vọng đây là cơ hội thực sự để hai nước mở rộng không gian hợp tác, mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng, hợp tác khoa học - công nghệ nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều Việt Nam - Sri Lanka đạt 1 tỷ USD

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Tháng 5/2025, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam hồi tháng 5/2025 (Ảnh: Hữu Hưng).

Theo Bộ Ngoại giao, các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Việt Nam và Sri Lanka hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tại buổi tiếp Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera hôm 13/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka và những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tháng 5/2025 của Tổng thống Anura Kumara Disanayake.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tích cực triển khai các kết quả đã đạt được sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Bà Hằng cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của mỗi nước, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều sớm đạt 1 tỷ USD.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh việc Sri Lanka có đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) nhằm đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đứng trước nhiều thách thức, Thứ trưởng cho rằng, hai nước Việt Nam và Sri Lanka cũng như các nước trong khu vực cần tăng cường hợp tác nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường, bảo đảm chuỗi cung ứng, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế ổn định và bền vững.

Về phần mình, Đại sứ Poshitha Perera khẳng định Sri Lanka sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được trong các chuyến thăm song phương của lãnh đạo hai nước.

Đại sứ Poshitha Perera bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình gia nhập Hiệp định RCEP của Sri Lanka, đồng thời khẳng định Sri Lanka sẽ nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn của hiệp định.