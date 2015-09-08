Tạm đình chỉ 3 CSGT liên quan đến vụ “thiếu nữ bị đánh dập môi...”

Phạm Minh T. (mặc áo hồng) đứng làm việc cùng với lực lượng CSGT và gây ra vụ xô xát, đánh dập môi chị H.A. - Ảnh cắt từ clip của chị H.A.

Nhóm CSGT bị đình chỉ do có trách nhiệm liên đới đến vụ chị H.A. bị đánh dập môi vào ngày 4/9 gồm Thiếu tá Lương Văn T., Trung úy Võ Chí Công (người trực tiếp xuất hiện trong đoạn clip) và Thiếu úy Phạm Mạnh T., cả 3 đều đang công tác tại Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan. Theo PC67, cả 3 chiến sĩ CSGT này vào hôm xảy ra vụ việc đều tham gia vào tổ xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 51.

Trao đổi với PV Dân trí, chị H.A khẳng định, đến trưa 8/9, dù 4 ngày trôi qua cơ quan chức năng vẫn chưa hề liên hệ hoặc mời chị đến làm việc. Chị H.A. cũng xác nhận chính chị là người đã đăng tải đoạn clip lên trang facebook cá nhân. Chị H.A. cung cấp thêm thông tin về người đã đánh chị dập môi là Phạm Minh T. (35 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Theo tường trình của chị H.A. ngày 4/9, chị H.A. và bạn trai đi xe từ Đồng Nai về TPHCM, khi đến ngã ba Thái Lan thì bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng và thông báo xử phạt lỗi chạy quá tốc độ. Qua trao đổi với CSGT, bạn trai chị A. xin được không lập biên bản, phía CSGT đề nghị đưa 500.000 đồng. Ngay lúc đó, chị A. đề nghị CSGT nêu rõ số tiền nộp thuộc khoản gì nhưng tổ CSGT không trả lời.

“Trong lúc em và người CSGT đang cự cãi thì có một người đàn ông mặc thường phục tại khu vực CSGT làm nhiệm vụ đã xông vào xô đẩy, đánh em khiến em bị dập môi, chảy máu miệng. Sau đó, sự việc được tổ CSGT can thiệp, em và bạn trai được đưa về trụ sở cảnh sát gần đó làm việc và được CSGT xin lỗi. Người đàn ông đánh em đã bồi thường 2 triệu tiền chữa trị vết thương”.

Trong đoạn ghi âm mà chị H.A. cung cấp cho Báo Dân trí có nội dung ghi lại buổi làm việc tại Trạm CSGT ngã ba Thái Lan. Tại đây, ban đầu Phạm Minh T. chỉ thừa nhận là đi ra vô tình đụng phải chị A. chứ không đánh! Chỉ khi chị A. nói có quay lại clip, T. mới thừa nhận, xin lỗi và đưa chị A. 2 triệu đồng lo tiền thuốc.

Cũng trong đoạn ghi âm chị A. cung cấp có đoạn thể hiện lời nói của Trung úy Võ Chí Công nhắc đến Phạm Minh T. với tư cách là “bạn anh”. Trung úy Công cho rằng, việc T. xô xát với chị A. là do "cáu thôi". “Bạn anh nó vậy chứ nó khổ, con nó còn nhỏ. Tại vì bạn bè người quen đi qua dừng lại thôi” - lời Trung úy Công phân trần trong đoạn ghi âm.

“Em hoàn toàn không nói gì với anh ấy nên anh không thể dùng từ cáu với em được, em đang làm việc với CSGT chứ không làm việc với anh ấy sao mà cáu với em, rồi đánh em được. Bạn bè sao cầm một xấp giấy tờ ghi vi phạm như vậy” – Chị H. A. đáp lại trọng đoạn ghi âm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Hiện 3 CSGT liên đới trách nhiệm trong vụ việc này đã bị tạm đình chỉ.

Xuân Hinh –Trung Kiên