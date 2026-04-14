Quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định số 21 thay thế Quy định số 296-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định này gồm 7 chương, 35 điều quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định số 21 nêu rõ tổ chức Đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, giám sát; tổ chức Đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền kỷ luật đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng, quy định nêu rõ tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý nội bộ.

Theo quy định, đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng…

Về hình thức kỷ luật của Đảng, đối với tổ chức Đảng gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ; đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo.

Quy định số 21 quy định chỉ giải tán một tổ chức Đảng khi tổ chức Đảng đó có hành động chống đối chủ trương, quy định của Đảng; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

Quy định số 21 tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống; khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là ủy viên Trung ương Đảng.

Kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: CTV).

Quy định này quy định rõ về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của ban thường vụ, Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Quy định số 21 cũng bổ sung nguyên tắc, nội dung giải quyết tố cáo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trường hợp người tố cáo được mời (2 lần) nhưng không đến làm việc mà không có lý do chính đáng thì tổ chức Đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo lập biên bản, không xem xét, giải quyết tố cáo, lưu hồ sơ kết thúc.

Theo quy định, không giải quyết đơn tố cáo đang được cấp có thẩm quyền giải quyết. Mục đích để tránh trường hợp cấp có thẩm quyền đang giải quyết tố cáo theo quy định, người tố cáo vẫn gửi đơn tố cáo đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị khác.

Quy định mới nêu rõ kết luận giải quyết tố cáo phải nêu rõ đối với từng nội dung tố cáo như tố cáo sai; tố cáo không có cơ sở, không đủ căn cứ kết luận; tố cáo đúng có khuyết điểm; tố cáo đúng có vi phạm.

