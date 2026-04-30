Quảng Ninh thí điểm ki ốt AI, chứng thực hồ sơ chỉ còn 3 phút

Người dân Quảng Ninh giờ có thể thực hiện thủ tục chứng thực bản sao chỉ trong vài phút nhờ hệ thống Kiosk (ki ốt) thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng tự động.

Thay vì phải lấy số, chờ đối chiếu giấy tờ, ký xác nhận và đóng dấu như trước, người dân chỉ cần quét giấy tờ bản gốc trực tiếp tại ki ốt. Hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển dữ liệu cho cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử hợp pháp.

Quảng Ninh ứng dụng công nghệ AI vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (Ảnh: Đ.X.).

Theo cơ quan chức năng, thời gian xử lý mỗi hồ sơ chứng thực giảm từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút. Mô hình này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn giảm tải áp lực cho bộ phận hành chính, hạn chế sử dụng giấy tờ và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục công.

Ngoài chức năng cấp bản sao số, ki ốt còn hỗ trợ số hóa tài liệu, đối chiếu thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên thiết bị. Hệ thống được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số trong cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Đây được xem là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính của Quảng Ninh. Việc ứng dụng AI và công nghệ nhận dạng thông minh giúp nhiều công đoạn được tự động hóa, giảm thao tác thủ công vốn gây mất nhiều thời gian trong quy trình chứng thực hồ sơ trước đây.

Trước khi có mô hình này, cán bộ hành chính phải trực tiếp đối chiếu từng bản sao với bản chính, ký xác nhận, đóng dấu rồi trả kết quả cho người dân. Khi lượng hồ sơ tăng cao, thời gian chờ đợi thường kéo dài, gây áp lực cho cả người dân lẫn cơ quan giải quyết thủ tục.

Với hệ thống mới, quy trình được rút gọn đáng kể nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của tài liệu điện tử. Người dân có thể thao tác trực tiếp tại ki ốt mà không cần trải qua nhiều khâu trung gian như trước.

Chiều 29/4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ra mắt mô hình thí điểm ki ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử.

Trong giai đoạn đầu, tỉnh tiếp nhận 10 ki ốt để triển khai thí điểm. Hai thiết bị được đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 8 thiết bị còn lại bố trí tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông và Tiên Yên.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đ.X.).

Tại sự kiện trên, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, việc lựa chọn nhiều địa phương khác nhau, trong đó có khu vực hải đảo, nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành của hệ thống trước khi mở rộng trên toàn tỉnh.

Ông Khắng cho biết mô hình ki ốt thông minh không chỉ đơn thuần là cải cách thủ tục hành chính mà còn thể hiện bước chuyển sang nền hành chính chủ động, phục vụ thông minh. Hệ thống góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh đánh giá giai đoạn hiện nay là bước thí điểm có kiểm soát để tiếp tục hoàn thiện công nghệ, quy trình vận hành và khả năng tích hợp với các nền tảng dịch vụ công khác.

Sau thời gian thử nghiệm, đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống theo hướng tích hợp thêm nhiều tiện ích, kết nối dịch vụ công với các dịch vụ tài chính nhằm phục vụ người dân thuận tiện hơn tại các trung tâm hành chính công trên địa bàn.