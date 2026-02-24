Quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 49 điểm cầu trong toàn quân.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình sẵn sàng chiến đấu, tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2026.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam,...

Trong dịp Tết, toàn quân đã kịp thời điều động hơn 1.480 cán bộ, chiến sĩ, hơn 360 phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn 20 vụ việc tại một số địa phương; tổ chức bắc cầu phao qua sông Lô, bảo đảm giao thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác trực Tết được duy trì chặt chẽ, đúng quy định; hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã ổn định, hiệu quả. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 34 tỉnh, thành phố với 298 điểm bắn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn,...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Đức Anh/Bộ Quốc phòng).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đánh giá, dự báo tình hình thời gian tới; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho giao, nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ an toàn, chu đáo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Màn nhả đạn nhiễu bẫy tên lửa của 2 chiếc Su-30MK2 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồng thời, toàn quân cần tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo; duy trì lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực trên các vùng biển trọng điểm.

Toàn quân tổ chức giao, nhận quân đủ chỉ tiêu, phúc tra chất lượng chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn; tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội giai đoạn 2026-2030; nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường kiểm soát quân sự, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cùng với đó, toàn quân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; triển khai chặt chẽ chương trình, kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026.

Tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; triển khai hiệu quả các mặt công tác tài chính; bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ, nhất là đón nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.