Nhân viên thử việc tử vong dưới hố thang máy bệnh viện

Ngày 3/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ việc một nhân viên thử việc tử vong tại khu vực hố thang máy của bệnh viện.

Trụ sở Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh (Ảnh: TTXVN).

Theo bệnh viện, khoảng 8h cùng ngày, đơn vị tiếp nhận phản ánh từ cán bộ giám sát của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàn Mỹ về việc bà N.T.T. (64 tuổi) đang trong thời gian thử việc tại công ty, vắng mặt tại vị trí làm việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bệnh viện phối hợp với công ty tổ chức tìm kiếm người lao động.

Đến khoảng 9h15, bà T. được phát hiện tại hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân tím tái. Nạn nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu để cấp cứu khẩn cấp.

Mặc dù bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu, bà T. không qua khỏi.

Sau sự việc, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cơ quan công an bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.