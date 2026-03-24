Người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất

Chiều 24/3, lãnh đạo phường Vinh Hưng, Nghệ An cho biết một phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một chung cư tại địa phương này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h50 cùng ngày tại một chung cư thuộc khu vực Quán Bàu, phường Vinh Hưng. Nạn nhân được cho là chị N.T.Q.T. (SN 1993), trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An. Chị T. đang thuê căn hộ tại chung cư nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, nạn nhân được cho là đã rơi từ khu vực lan can của một căn hộ ở tầng 22 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, khám nghiệm và thu thập các thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.