Người học, thi bằng lái xe sẽ phải xác thực bằng nhận diện khuôn mặt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Nghị định số 160/2024.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 94 là yêu cầu các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái ô tô phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó có thiết bị nhận diện khuôn mặt học viên.

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 9, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, kết nối qua API với các nền tảng số quốc gia, nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch.

Đối với trung tâm sát hạch, Nghị định quy định phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử tương tự, bảo đảm nhận diện và xác thực học viên khi tham dự kỳ sát hạch, hoàn thành trước ngày 1/1/2027.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, quy định mới nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực chính xác học viên xuyên suốt từ khâu đăng ký học đến khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Tới đây người học, thi bằng lái xe sẽ phải xác thực nhận diện khuôn mặt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay thủ tục đăng ký học và thi sát hạch vẫn sử dụng nhiều loại giấy tờ, dễ xảy ra sai sót khi kê khai như việc nhập sai số căn cước công dân, hệ thống có thể trả về thông tin của người khác, dẫn đến dữ liệu giữa khâu đào tạo và sát hạch không đồng bộ.

Việc áp dụng định danh và xác thực điện tử trong đào tạo, sát hạch lái xe tương tự như quy trình kiểm soát tại sân bay.

Theo đó, người dùng không cần xuất trình giấy tờ mà chỉ cần qua hệ thống quét nhận diện khuôn mặt là có thể xác thực thông tin.

Khi triển khai trong đào tạo lái xe, hệ thống sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ căn cước công dân tích hợp camera nhận diện khuôn mặt, kết hợp phần mềm xác thực sinh trắc học. Học viên chỉ cần quét căn cước công dân, hệ thống sẽ tự động trích xuất và xác thực thông tin, thay cho việc kê khai thủ công như hiện nay.

Về chi phí, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết mỗi bộ thiết bị hiện có giá khoảng 15 triệu đồng. Với hơn 370 cơ sở đào tạo lái xe trên cả nước, tổng chi phí đầu tư ước khoảng 5,5 tỷ đồng.