Người dân tháo dỡ, di dời tài sản phục vụ dự án mở rộng đường Tam Trinh

Dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh có tổng diện tích thu hồi hơn 60.900m², đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, liên quan đến khoảng 1.600 hộ dân và 20 tổ chức. Riêng trên địa bàn phường Hoàng Mai, diện tích thu hồi là hơn 34.390m², với 1.343 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Đường Tam Trinh mở rộng (Ảnh: Google Maps).

Sáng 3/4, lực lượng chức năng phường Hoàng Mai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh đối với các hộ dân chưa chấp hành bàn giao.

Trong những ngày qua, phường Hoàng Mai đã tích cực tuyên truyền, vận động 8 hộ gia đình cuối cùng thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (cũ) chấp thuận bàn giao mặt bằng. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, 7/8 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và chủ động di dời tài sản.

Đến ngày 3/4, công tác cưỡng chế được triển khai, qua đó bảo đảm hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 5/4 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tài sản, đồ dùng sinh hoạt, vật dụng trong nhà của những hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng được đóng gói, lần lượt được đưa đi.

Một số hộ tranh thủ tháo dỡ những tài sản, hạng mục còn giá trị để di chuyển, tận dụng trước khi bàn giao mặt bằng.

Các hộ kinh doanh dọc tuyến Tam Trinh cũng khẩn trương thu dọn, tháo dỡ và di chuyển toàn bộ tài sản để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi hoàn tất thu hồi đất, phường Hoàng Mai nhanh chóng tổ chức tháo dỡ các công trình, khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án.

Các máy móc, thiết bị được huy động để tháo dỡ, xử lý hiện trạng, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Công tác này được tiến hành liên tục nhằm sớm tạo mặt bằng sạch.

Nhân viên điện lực có mặt tại hiện trường, phối hợp đảm bảo an toàn điện trong suốt quá trình phá dỡ các công trình.

Nhiều công nhân thu mua phế liệu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu gom, tận dụng vật liệu còn lại.

Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa đặc biệt với địa bàn phía Nam của Thủ đô.

Khi dự án xây dựng đường Tam Trinh hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực.