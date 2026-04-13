Ngày 13/4, ngay sau cuộc hội đàm thành công và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan của hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gặp gỡ báo chí.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu

Chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Slovakia là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và cũng là nhà lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây là minh chứng sống động cho sự coi trọng của cá nhân ngài Thủ tướng và Chính phủ Slovakia dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung, chân thành, tin cậy giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico chụp ảnh chung (Ảnh: Thành Đông).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

"Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, đột phá hơn, tôi và Ngài Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược", Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin.

Theo Thủ tướng, để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp.

Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước.

Thứ hai là hai bên cam kết tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế -thương mại - đầu tư.

Thứ ba là hai bên cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ năm là mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa - du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm (Ảnh: Thành Đông).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Slovakia muốn chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong lĩnh vực điện hạt nhân

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia cho biết hai bên có cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Slovakia và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - EU.

Theo Thủ tướng Robert Fico, Việt Nam không chỉ là người bạn của Slovakia, mà còn là đối tác thương mại lớn nhất ở Đông Nam Á, phía Slovakia muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn và kỳ vọng các cuộc trao đổi, diễn đàn giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ mang lại kết quả cụ thể, đóng góp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế sẽ được hai Chính phủ ủng hộ.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Thành Đông).

Bày tỏ vui mừng được biết Việt Nam triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng Robert Fico cho biết phía Slovakia sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này, cũng như công nghiệp quốc phòng.

Ông cũng cho biết người dân Slovakia rất thích du lịch tại Việt Nam và cảm ơn chính sách miễn thị thực mà phía Việt Nam dành cho các khách du lịch Slovakia tới Việt Nam. Ông mong muốn sớm thúc đẩy đường bay thẳng giữa Slovakia tới Hà Nội và TPHCM, qua đó thúc đẩy du lịch nhiều hơn nữa.

Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên có thể đào tạo thêm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và nhiều lĩnh vực hợp tác khác; phía Slovakia mong muốn có thêm nhiều người trẻ Việt Nam sang Slovakia học tập.