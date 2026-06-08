Nam công nhân ngạt khí tử nạn dưới bồn chứa vỏ trái cây

Ngày 8/6, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/6 tại Công ty TNHH L.U. (ấp Tây, xã Kim Sơn), chuyên chế biến và bảo quản rau củ quả.

Khu vực anh C. gặp sự cố (Ảnh: CTV).

Nạn nhân là anh N.V.C. (44 tuổi, ngụ phường Thới Sơn), công nhân phụ trách khâu vận hành bồn chứa rác (gồm vỏ trái cây các loại như khóm, thanh long, chuối phế liệu...).

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh C. đứng phía trên bồn chứa rác, dùng cây để đảo rác trong bồn nhưng cây bị rớt nên anh tắt máy cuốn rác, nhảy xuống bồn nhặt dụng cụ.

Sau đó một công nhân làm cùng ca phát hiện anh C. bị ngạt, ngất xỉu dưới bồn chứa rác nên tri hô mọi người ứng cứu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y K120 trong tình trạng hôn mê, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng đã tử vong.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.