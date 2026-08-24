70.000 khán giả hòa nhịp đập yêu nước trong concert "Tổ quốc trong tim"

Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo thông tin từ ban tổ chức, điểm chính sân khấu tại Khu đô thị Vạn Phúc đón khoảng 40.000 người và điểm cầu thứ 2 là phố đi bộ Nguyễn Huệ có sự tham gia theo dõi của 30.000 người.

Từ những ca khúc đi cùng năm tháng đến các bản phối mang hơi thở đương đại, chương trình kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại, gợi nhắc rằng Tổ quốc được gìn giữ bằng sự hy sinh của các thế hệ đi trước, được dựng xây bằng lao động và luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Xuyên suốt hơn 2 tiếng diễn ra, chương trình mang đến khoảng 20 tiết mục. Những đại cảnh hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ chiến sĩ cùng lá cờ đỏ sao vàng liên tục xuất hiện cùng công nghệ trình diễn hiện đại, âm thanh, ánh sáng được đầu tư chỉn chu tạo nên trải nghiệm trọn vẹn với khán giả (Ảnh: Nam Anh).

So với chương trình đầu tiên diễn ra tại Hà Nội dịp đại lễ A80, Tổ quốc trong tim năm nay có nhiều điểm mới. Khoảnh khắc hát Quốc ca quy mô lớn tiếp tục được tái hiện, đồng thời nâng cấp với nghi thức lễ Thượng cờ được tái hiện ngay trên sân khấu.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ trong quân phục giữ tư thế nghiêm trang, thực hiện nghi lễ giữa trời mưa trở thành một trong những điểm nhấn của phần mở màn (Ảnh: Long Phạm).

Màn diễu binh cũng được mở rộng với sự tham gia của nhiều lực lượng quân đội, công an, kết nối ký ức về hành trình đấu tranh, bảo vệ đất nước với hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam hôm nay trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ hòa bình quốc tế (Ảnh: Long Phạm).

Trong chương đầu mang tên "Non sông một dải", đêm nhạc tái hiện những dấu mốc lịch sử từ mùa thu năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, những năm tháng trên Trường Sơn đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: Nam Anh).

Ca sĩ Hương Tràm biểu diễn chuyên nghiệp bất chấp cơn mưa nặng hạt vào đầu chương trình. Cô thể hiện liên khúc Nam Bộ kháng chiến - Vì nhân dân quên mình - Hò kéo pháo - Hành quân xa (Ảnh: Long Phạm).

Tiết mục Tự nguyện của Võ Hạ Trâm cùng phần diễn xuất của Hứa Vĩ Văn, Anh Thoại và Kiều Hưng mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động với khán giả (Ảnh: Long Phạm).

Sân khấu được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật về 3 chiến sĩ giải phóng quân thuộc Tiểu đội 1, Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã. Trong những giây phút cuối đời, những chiến sĩ đã để lại bức thư gửi người đang sống, thể hiện lý tưởng chiến đấu, sự hy sinh và niềm tin rằng cái chết của họ sẽ trở nên ý nghĩa khi Tổ quốc tiếp tục trường tồn (Ảnh: Long Phạm).

NSƯT Cao Minh có màn trở lại ấn tượng trong liên khúc Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ được khen vẫn giữ chất giọng hào sảng, mạnh mẽ. Khi ông tiến gần khán đài, hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay, hòa nhịp theo tiếng hát (Ảnh: Nam Anh).

Ở phần 2 "Sắc đỏ tự hào", chương trình lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, gợi nhắc niềm tự hào, ý chí và sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Tiết mục Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minzy thể hiện lấy nhiều nước mắt của người xem. Trên sân khấu, hình ảnh người mẹ già bên mâm cơm với 9 bộ bát đũa tạo nên khoảng lặng xúc động. Đây cũng là màn trình diễn gửi gắm thông điệp về “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khắp đất nước (Ảnh: Nam Anh).

Một khoảng lặng khác của chương trình là phần giao lưu với cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù chính trị tại Nhà tù Phú Quốc. Ông kể về những năm tháng bị giam cầm, khi ông và đồng đội từng dùng chính máu của mình để vẽ lá cờ Tổ quốc. Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt, lá cờ trở thành biểu tượng thiêng liêng mà những người tù quyết tâm gìn giữ bằng ý chí và lòng kiên định (Ảnh: Nam Anh).

Chương thứ ba "Tổ quốc trong tim" mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết hợp các tiết mục nghệ thuật đương đại và sắc màu văn hóa ba miền. Sự xuất hiện của những ca sĩ được yêu thích như Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, SOOBIN... khiến hàng chục ngàn khán giả thích thú, liên tục reo hò, giơ bảng hiệu cổ vũ... (Ảnh: Long Phạm).

Võ Hạ Trâm, Hương Tràm xuất hiện trong trang phục rực rỡ, hòa giọng giữa sân khấu dàn dựng tái hiện nét văn hóa, đời sống miền sông nước qua tiết mục Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây phiên bản rock (Ảnh: Nam Anh).

SOOBIN khuấy động sân khấu với Người Việt, Trống cơm, Vinh quang đang chờ ta. Nam ca sĩ bày tỏ sự vinh dự khi được biểu diễn tại chương trình, cũng như được góp một phần nhỏ trong bức tranh nghệ thuật nước nhà (Ảnh: Nam Anh).

Tùng Dương khuấy động hàng chục nghìn khán giả bằng chất giọng mạnh mẽ qua Đường chúng ta đi, sau đó kết hợp cùng các nữ ca sĩ như Võ Hạ Trâm, Hương Tràm trong ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (Ảnh: Long Phạm).

Ở phần kết chương trình, màn pháo hoa rực sáng bầu trời đưa cảm xúc của đêm nhạc lên cao trào. Màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp (Ảnh: Nam Anh).

Dưới khán đài, hàng chục nghìn khán giả cùng ca hát, nhảy múa và vẫy cao cờ Tổ quốc trên nền nhạc Nối vòng tay lớn và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Biển người hòa trong sắc đỏ cờ sao vàng, ánh sáng sân khấu và màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên cái kết sôi động, giàu cảm xúc cho Tổ quốc trong tim tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).