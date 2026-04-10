Lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Campuchia

Sáng 10/4, tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại nơi dừng xe, mời vào sảnh chính Nhà Quốc hội và giới thiệu bức ảnh Đền Angkor Wat được trưng bày tại trụ sở.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến hành hội kiến.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao. Chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc khi Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới; còn Campuchia đang đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Nhìn tổng thể, quan hệ hai nước hiện nay được xây dựng trên 3 trụ cột chính: tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Với nền tảng đó, chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần thúc đẩy triển khai các cam kết cấp cao, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tăng cường kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng và chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ lâu dài.

Chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

Cũng trong sáng 10/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tại Thủ đô Phnompenh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm Ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, ghi công và tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922 - 2012), người trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Pol Pot đến khi Campuchia hòa bình, sau đó thoái vị để nhường ngôi cho Quốc vương Norodom Sihamoni.

Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.