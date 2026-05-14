Kịp thời ngăn chặn nam thanh niên có ý định nhảy lầu ở bệnh viện

Ngày 14/5, đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai) cho biết lực lượng an ninh của đơn vị phát hiện, ngăn chặn một nam thanh niên có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần, có ý định nhảy từ lầu 5 xuống đất.

Trước đó, ngày 12/5, lực lượng an ninh thuộc bệnh viện phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần, đang đứng trên lầu 5.

Lực lượng an ninh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngăn chặn 1 nam thanh niên nhảy lầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, người này tên H.A. (SN 1997, trú tại xã Mang Yang, Gia Lai). Do gặp áp lực chuyện gia đình nên anh A. tinh thần không ổn định nên lên tầng 5 (Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) với ý định nhảy xuống đất.

Phát hiện tình huống, lực lượng an ninh nhanh chóng tiếp cận, động viên và hỗ trợ đưa người này đến nơi an toàn.

Trong quá trình ngăn chặn sự việc, một thành viên của lực lượng an ninh bị thương nhẹ. Được mọi người khuyên giải, động viên tinh thần, anh A. bình tĩnh lại và nhận lỗi về hành động thiếu kiểm soát của mình.