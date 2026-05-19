Hà Nội đề xuất tặng biệt thự cho nhân lực chất lượng cao

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở; ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà lưu trú và các loại hình nhà ở khác; việc sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ các dự án nhà ở theo quy hoạch.

Dự thảo nghị quyết có 1 chương quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở.

Về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, dự thảo nghị quyết quy định ngoài các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, thành phố xem xét hỗ trợ đối với một số trường hợp khi có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Một là nhân lực khoa học và công nghệ, nhân lực công nghệ cao, chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực số, người lao động làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố theo định hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và các ngành, lĩnh vực trọng điểm khác do UBND thành phố quy định.

Hai là cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án trọng điểm, công trình trọng điểm, dự án chiến lược, dự án đầu tư quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo danh mục do cấp có thẩm quyền xác định.

Ba là các đối tượng khác có đóng góp đặc biệt cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo quyết định của UBND thành phố.

Trường hợp người được hỗ trợ không còn đáp ứng điều kiện, chấm dứt làm việc tại thành phố, vi phạm cam kết hoặc sử dụng nhà ở không đúng mục đích thì bị xem xét thu hồi theo quy định, theo dự thảo nghị quyết.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở nhân lực chất lượng cao, dự thảo nghị quyết quy định điều kiện được hỗ trợ là phải có hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tham gia chương trình, dự án thuộc diện thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Cùng với đó, nhân lực chất lượng cao phải cam kết làm việc, cống hiến cho thành phố trong thời gian tối thiểu 5 năm theo quy định.

Đồng thời, các trường hợp này chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước trên địa bàn thành phố, trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp nhưng không bảo đảm điều kiện phục vụ công tác do khoảng cách xa nơi làm việc thì được xem xét bố trí thuê nhà ở theo quy định của UBND thành phố.

Các trường hợp này phải đáp ứng tiêu chí chuyên môn, trình độ, thành tích, đóng góp theo quy định cụ thể của UBND TP Hà Nội.

Dự thảo nghị quyết quy định nhân lực chất lượng cao đủ điều kiện có thể được hỗ trợ cho thuê nhà ở trong thời gian công tác, làm việc tại thành phố. Trường hợp cam kết làm việc, cống hiến cho thành phố từ 5 năm đến dưới 10 năm thì được tặng nhà ở chung cư hoặc giảm tối đa 50% tiền mua nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề.

Bên cạnh đó, trường hợp cam kết làm việc, cống hiến cho thành phố tối thiểu 10 năm trở lên thì được tặng nhà ở như biệt thự, liền kề hoặc chung cư, theo dự thảo nghị quyết.

UBND TP Hà Nội sẽ quy định chi tiết tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ nhà ở cho nhân lực công nghệ cao, việc quản lý, thu hồi và các nội dung cần thiết khác để tổ chức thực hiện.