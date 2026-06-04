Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà siêu méo sau phản ánh của báo Dân trí

Ngày 3/6, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2524 về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo Dân trí phản ánh liên quan đến tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện sau các dự án mở đường trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản, ngày 25/5, báo Dân trí đăng tải bài viết: "Hàng loạt căn nhà dị dạng mọc lên sau dự án mở đường ở Hà Nội", phản ánh sau nhiều dự án mở rộng, làm mới đường ở tại Hà Nội, hàng loạt căn nhà dị dạng, siêu mỏng, siêu méo xuất hiện dọc các tuyến đường, phố gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước phản ánh của báo Dân trí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Hoàng Mai, Hồng Hà cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo nội dung mà báo đã phản ánh.

Thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ các công trình xây dựng còn tồn tại trên địa bàn quản lý; có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, công trình siêu mỏng, siêu méo, nhất là đối với các tuyến phố mới, các dự án mở đường.

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Hà Nội trước ngày 15/6.

UBND TP Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo lãnh đạo thành phố theo quy định.

Nhà siêu méo ở địa bàn phường Hoàng Mai (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất, nhiều thửa đất còn lại có diện tích nhỏ hẹp, hình dạng méo mó vẫn được chủ sở hữu tận dụng để xây dựng nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường như: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 2,5, đường Nguyễn Tuân hay tuyến kết nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng, không khó để bắt gặp những căn nhà siêu mỏng, siêu méo.

Một số công trình được dựng bằng khung thép, mái tôn tạm bợ để tận dụng từng mét vuông đất còn sót lại sau giải phóng mặt bằng không chỉ gây nhếch nhác cảnh quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Một số chuyên gia cho rằng nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo sẽ tiếp tục tái diễn sau mỗi dự án mở đường, làm giảm hiệu quả chỉnh trang đô thị mà thành phố đang hướng tới.